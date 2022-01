Ce n’est pas Grey’s Anatomy : la série médicale emblématique qui fait fureur sur HBO Max

HBO Max

La plate-forme présente un drame médical historique qui a attiré l’attention de ses abonnés. Voyez ce que c’est !

© HBO MaxCe n’est pas Grey’s Anatomy : la série médicale emblématique qui fait fureur sur HBO Max.

Au cours des dernières décennies, les séries télévisées se sont positionnées comme l’une des options de divertissement les plus populaires au monde, mais il existe un genre en particulier qui attire des millions de personnes et c’est celui des drames médicaux. Nous avons actuellement L’anatomie de Grey comme un grand pilier de cette catégorie, et le restera avec le renouvellement pour une saison 19, mais il y en a un précédent qui fait actuellement fureur sur le service de streaming HBO Max.

La préférence du public pour ce type de programme existe depuis longtemps, puisqu’il y avait un titre spécifique qui a conduit à des productions plus similaires à l’avenir. Le bon docteur Oui Nouvel Amsterdam sont deux autres exemples actuels qui ont gagné la clameur des fans, mais les experts disent qu’ils doivent tout au spectacle Urgences, Urgences.

+ La série médicale fait rage sur HBO Max

Selon la section tendances de la plateforme HBO Max, actuellement l’une des fictions les plus populaires est ER, créé par le romancier et médecin Michael Crichton. Il a été diffusé sur le réseau NBC entre 1994 et 2009, avec 15 saisons composées de 331 épisodes au total et de multiples récompenses pour la production et ses acteurs.

De quoi s’agit-il? Cela renvoie à son synopsis officiel : « ER suit la vie professionnelle et personnelle des médecins et des infirmières dans la salle d’urgence d’un hôpital fictif du comté de Cook County General Hospital, Chicago, Illinois. Il se penche sur le fonctionnement d’un hôpital urbain et les graves problèmes rencontrés par son personnel En anglais, ER est le sigle de Emergency Room, que l’on peut traduire en espagnol par Urgences « .

Produit par Amblin Entertainment, est devenu un véritable phénomène qui a conduit à sa diffusion dans différentes langues, puisque le succès était assuré. Cependant, dans ses derniers épisodes, il traversait son pire moment en raison de la faible audience aux États-Unis et il a été décidé que la quinzième saison serait la dernière. Plus de dix ans ont passé et la fureur des premières années reste intacte sur HBO Max.

