Ce n’est pas grâce à Marvel : c’est ainsi que Tom Hiddleston est devenu célèbre

Le grand protagoniste de la semaine était Tom Hiddleston, après le lancement officiel de la série de Loki sur le service de streaming Disney +. C’est une nouvelle participation de votre part au sein de la Univers cinématographique Marvel, mais cette fois à la télévision et non sur grand écran. Nous le connaissons tous pour avoir très bien joué le méchant et frère de Thor, mais sa renommée a été générée dans un autre domaine.

En 2011, il a commencé son parcours au sein de la MCU, incorporant Loki, fils adoptif d’Odin et Frigga, pour le film Thor. Après cette participation, il a continué dans Les Vengeurs en tant qu’antagoniste principal des super-héros et est devenu l’un des personnages préférés des fans. Ensuite, cela faisait partie de Thor: Le Monde des Ténèbres, Thor : Ragnarok, Avengers : guerre à l’infini Oui Avengers : Fin de partie.

Cependant, sa première reconnaissance n’a pas été donnée grâce à Kevin Feige et à l’univers de la bande dessinée. Dans sa jeunesse, alors qu’il étudiait à l’université de Cambridge, il fut découvert par l’agence Hamilton Hodell dans une pièce intitulée Un tramway nommé Désir. Une fois qu’ils ont capturé son talent d’acteur, ils l’ont emmené directement à la télévision pour le long métrage. La vie et les aventures de Nicholas Nickleby jouer un Lord, marquant ainsi un avant et un après dans sa carrière.

Après ce rôle, sa carrière a pris une autre direction, puisqu’il a obtenu un petit rôle dans le film Conspiration, ce qui lui a ouvert plus de portes. À partir de 2002, il faisait partie de La tempête de rassemblement, en tant que fils de Winston Churchill; au Un gaspillage de honte : le mystère de Shakespeare et de ses sonnets c’était John Hall ; fait Oakley sur Sans rapport et est apparu dans la mini-série Retour à Cranford.

Ce n’est pas tout, pendant ses années d’étudiant, il s’est également fait connaître pour son talent pour les lettres, les sciences et les mathématiques. C’est pour ça que a fréquenté l’Université de Cambridge, où il a reçu les honneurs en études classiques. Nous sommes en présence d’un artiste complet qui non seulement fait son truc devant le public, il a des talents cachés comme parler français, italien et espagnol, en plus de soutenir des causes caritatives.