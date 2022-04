Ce n’est pas Elite : tout ce que vous devez savoir sur la série la plus prometteuse que Netflix présentera en avril

in

Avec la fin du mois de mars, Netflix a déjà rendu public son nouveau calendrier pour avril et propose des premières prometteuses. Mais, quelle est la série qui a tout pour devenir la plus regardée du mois ? On vous dit !

©NetflixSamu et Omar en Élite

Un nouveau mois commence et pour Netflix tout a changé. Après le tollé qu’il a suscité en mars, notamment avec la première de Bridgerton, maintenant tout est prêt pour réussir en avril. En effet, comme chaque 1er du mois, la plateforme de streaming renouvelle son catalogue et, bien entendu, elle le fera en grand. Avec environ plus d’un lancement par semaine, il a déjà présenté ses productions pour ce mois-ci et, sans aucun doute, ils donneront beaucoup à dire.

C’est qu’entre films et séries Netflix a un contenu qui conviendra aux fans de tout type de genre. Cependant, il faut noter qu’au-delà des différentes productions, l’une des plus attendues est Élite. La série dédiée aux jeunes adultes revient le 8 avril chez le géant du streaming avec de nouveaux épisodes qui s’annoncent tout aussi intéressants et engageants que les précédents.

Avec cette suite de son histoire, Élite Elle en est déjà à sa cinquième saison et, même si ce ne sera pas la dernière puisque le sixième volet a déjà été confirmé, elle tient ses fans en haleine. Eh bien, la bande-annonce officielle a laissé tout le monde en suspens car il semble qu’à l’Institut Las Encinas, les étudiants devront faire face à un autre meurtre controversé et douteux. On ne sait toujours pas exactement comment la nouvelle intrigue prendra forme, mais elle a sûrement les ingrédients idéaux pour redevenir une rage.

Cependant, il convient de noter que Élite Ce n’est pas la série qui a été répertoriée comme la plus prometteuse du mois d’avril. Celui qui occupe cette position, jusqu’à présent, est Pressentiment qui aura 14 épisodes prêts à être diffusés le 20 de ce mois. Mettant en vedette Ana Lucía Domínguez et Michel Brown, cette fiction s’apprête à montrer les endroits les plus reculés de Colombie dans un drame qui capturera les pires moments de la vie d’un homme.

Le synopsis officiel de Pressentiment ça dit: « La femme de Simón est tuée pour extraire son cœur et le transplanter sur Camila, la femme d’un homme riche. Cherchant à se venger, Simón plonge dans le monde dangereux du trafic d’organes. Dans sa recherche effrénée, le destin va le faire tomber amoureux de Camila, la femme qui a survécu grâce au cœur de sa femme assassinée. Le point culminant viendra quand les deux découvriront la vérité”.

Évidemment, c’est une fiction qui touchera non seulement le genre romantique, mais aura également une tournure concernant la crise émotionnelle d’une personne qui subit un moment aussi traumatisant de sa vie que le meurtre de sa femme. Sans aucun doute, une prémisse qui a déjà tous les fans de Netflix pris au piège au point que personne ne conteste qu’il a été catalogué de cette façon.

