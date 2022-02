Ce n’est pas comme Daredevil: la grande série Charlie Cox que vous devriez regarder

cox charlie est reconnu dans le monde du fandom pour sa participation à la série de merveille qui a été publié en Netflix: Casse-cou. À cette occasion, il a donné vie à Matt Murdock, un avocat aveugle qui est en même temps un justicier opérant à Hell’s Kitchen déterminé à nettoyer New York. L’interprète a récemment repris ce rôle dans Spider-Man : Pas de retour à la maison.

Mais pas seulement de merveille cela vit cox charlieen septembre 2021 est sortie une série dans laquelle il tient l’un des rôles principaux : Roi. Le spectacle est une idée originale de Peter McKenna (Le dernier Royaume) et Ciarán Donnelly (vikings). Le premier agit également à titre de directeur de ce programme. Tourné à Dublin, Irlande, Roi Il se compose de huit épisodes qui racontent l’histoire d’une famille en guerre avec un baron de la drogue.

La série incontournable de Charlie Cox

Un garçon est assassiné et sa famille déclenche une guerre des gangs contre un cartel international. En infériorité numérique et sous-traitée, la Kinsellas ils sont enfermés dans leur forteresse tandis que leurs entreprises échouent et que des membres de leur famille et leurs associés sont tués. Ils ont quelque chose qui manque au cartel : liens de sang et de famille. Le monde de Roi montre les gangsters comme des stars avec des surnoms et un statut de célébrité. Un monde de violence inépuisable.

Roi étoiles: Clare Dunne (Recommencer), Aidan Gillen (Identité), Ciarán Hinds (L’éclipse), Sam Keely (Le Guéri), Emmett J. Scanlan (Le Trompé), Mary Doyle Kennedy (Les engagements), Hannah Adeogun et Yasmin Seky. Casting de luxe pour une émission qui a reçu un pourcentage de 100% de critiques spécialisées dans Tomates pourries.

cox charlie donne vie à Michel Kinsella dans ce drame AMC que vous ne pouvez pas arrêter de voir si vous admirez l’acteur de Casse-cou et vous aimez les séries pleines d’action, de mystère et le nécessaire quota de violence que ce genre de contenu maintient. Roi C’est une proposition attrayante qui raconte une histoire de vengeance originale et avec de grandes performances. Ne la perd pas!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂