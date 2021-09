Ce n’est pas Cillian Murphy : qui est l’acteur de Peaky Blinders le mieux payé

BBC

Peaky Blinders C’est l’une des séries d’époque les plus importantes de ces derniers temps et Cillian Murphy en est la grande star. Cependant, ce n’est pas la meilleure rémunération de la série : savoir qui obtient le poste et pourquoi.

Séries © IMDBCillian Murphy dans le rôle de Tommy Shelby

De loin Peaky Blinders C’est l’une des séries les plus importantes de la dernière fois. Au-delà de son histoire qui, malgré certaines licences créatives, est basée sur la réalité, la mise en scène est un point clé pour un tel succès. Cependant, un autre des sujets que cette bande a en faveur est la distribution imposante dont elle dispose.

L’équipe de Peaky Blinders, qui après avoir subi certains arrêts dus au COVID et la mort tragique d’Helen McCroy, a déjà terminé le tournage de sa sixième et dernière saison. On y saura enfin qui a trahi Tommy Shelby et quel est le sort des gangsters les plus importants du Royaume-Uni. Et encore une fois, Cillian Murphy reprend le rôle du protagoniste, tandis que Paul Anderson redeviendra Arthur Shelby et Finn Cole incarnera à nouveau Michael Gray.

Ces acteurs, avec Helen McCroy dans le rôle de tante Polly, étaient ceux qui sont apparus le plus souvent dans Peaky Blinders. Leur rôle principal et leur niveau d’acteur étaient flatteurs pour la série, mais cela ne veut pas dire que c’est pour cela qu’ils sont les mieux payés. Il est à noter que même s’ils sont connus dans le monde entier, leur valeur nette n’a pas suffisamment augmenté pour correspondre à l’un des acteurs de soutien.

Selon le portail Valeur nette des célébrités, Cillian Murphy a une valeur nette de 20 millions de dollars. Alors qu’il a joué la grande star de la bande, Tommy Shelby, pour chaque saison, cela ne le classe pas comme l’acteur le mieux payé. Pour autant, cela ne signifie pas que l’acteur est étranger aux grandes productions puisqu’il a participé à des films tels que Batman commence et plus récemment Un endroit calme II.

Les mêmes médias ont également rapporté que Helen McCroy avant sa mort avait un solde total de 25 millions de dollars. Le chiffre, qui dépasse celui de Murphy, est dû au fait qu’avant la série elle a également eu une illustre carrière d’actrice donnant vie à des personnages comme Narcissa Malefoy dans Harry Potter ou à Evelyn Pool à Penny terrible.

Maintenant, il faut dire que les actifs de Cillian et Helen réunis sont le total qu’il a levé Tom Hardy, qui joue Alfie Solomons. 45 millions de dollars, c’est le chiffre que l’acteur a récolté Tout au long de sa carrière où il a participé à des productions impressionnantes telles que Venom, Black Hawk Down, Legend et Mad Max. Selon Valeur nette des célébrités est-ce l’acteur de Peaky Blinders qui a la valeur nette la plus élevée.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂