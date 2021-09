Ce n’est pas Brad Pitt : voilà à quoi devrait ressembler l’homme idéal de Jennifer Aniston

Célébrités

Jennifer Aniston est prête à reconstruire sa vie après ses mariages ratés avec Brad Pitt et Justin Theroux. Connaître les 6 exigences que l’actrice recherche chez un homme.

Célébrités© GettyBrad Pitt et Jennifer Aniston

Ça ne fait aucun doute que Jennifer Aniston Elle est l’une des actrices les plus appréciées et les plus acclamées de l’industrie. Après avoir traversé Amis, a été consacrée à la renommée mondiale et, à partir de là, sa carrière d’actrice a été lancée au sommet. Mais, malgré tant de notoriété, il a toujours su faire profil bas et sa vie privée loin des médias.

Cependant, les deux mariages qu’il a Jennifer Aniston ils étaient de notoriété publique. D’abord avec Brad Pitt puis avec Justin Theroux, dont elle s’est séparée en 2018 avec seulement trois ans de mariage. Bien que, maintenant, après une longue période seule, l’actrice soit prête à reconstruire sa vie.

Lors d’une interview avec Bruce Bozzi de Sirius XM, Aniston a avoué que «il est temps de trouver la bonne personne”. Aussi, selon ce qu’elle a dit à l’intervieweur, elle avait besoin de son temps seule, mais maintenant elle est prête à rouvrir les portes de l’amour. « Je suis prêt à créer des liens avec quelqu’un d’autre. Je ne voulais pas le faire depuis longtemps et j’aimais vraiment être ma propre femme sans faire partie d’un couple« .

Bien sûr, après deux mariages ratés et « être en couple depuis l’âge de 20 ansJennifer est plus exigeante pour trouver son homme idéal. De plus, elle a même admis certaines exigences qu’elle aimerait que son prochain petit ami ait et la principale est le sens de l’humour, quelque chose qu’elle ne semble pas prête à abandonner. Mais, ce n’est pas tout, il a ajouté quelques sujets supplémentaires à sa liste.

Pour Jennifer AnistonEn plus du sens de l’humour, il est également de la plus haute importance que la conversation entre elle et son amour coule. « La facilité avec laquelle la conversation se déroule la première fois est un bon indicateur», a-t-il déclaré pour expliquer son envie d’une bonne conversation de couple. Même ainsi, les exigences ne sont pas terminées, mais elle a fait remarquer que «ils sont très peu”.

« Confiance, mais pas arrogance. Humour, s’il vous plaît, je vous en prie. Généreux, gentil avec les gens», s’est enrôlée l’interprète. Quoi qu’il en soit, le point le plus important et celui qu’il a répété plus d’une fois, c’est qu’il n’a pas l’intention de se remarier. « Je m’intéresse à trouver un grand partenaire et à vivre une vie agréable et à m’amuser les uns avec les autres. Il ne doit pas être gravé dans le marbre, dans des documents juridiques« , mentionné.

