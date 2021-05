Ce n’est ni un voilier ni un LEGO: c’est le Boomin Beaver, le plus petit navire de la marine américaine

L’USS Enterprise est le plus grand navire de guerre à entrer en service. Avec ses 342 mètres de long, ses huit réacteurs nucléaires, ses 42 cellules RAM RIM-116 et sa puissance de 280000 ch, c’est l’un de ces bateaux qui, quand on les voit, vous fait ouvrir la bouche. Le monde des mégastructures militaires peut être passionnant, mais savez-vous ce qui est aussi le plus curieux? Le monde des ministructures. Et si nous parlons de l’US Navy, l’or va au Boomin Beaver.

Et qu’est-ce que le Boomin Beaver? UNE Mini remorque de 5,7 mètres. Il ne charge pas d’avions ou de lance-roquettes de vertige, mais est une sorte d’écuyer des plus gros navires. Il sert à déployer, exploiter et entretenir des barrières sous-marines autour de navires de guerre gigantesques. Et c’est aussi très mignon, bien sûr.

Capacité: trois personnes

Comme indiqué dans Task & Purpose, l’US Navy a dix de ces bateaux en service. Il y a un amarré près de l’USS Constitution, d’autres à la base de Point Loma en Californie et bien d’autres à la base navale de Kitsap Bangor et à San Diego. Ils sont très petits et leur casque est en acier. La cabine, quant à elle, est en aluminium et peut accueillir trois personnes. Et attention, il dispose de la climatisation, du chauffage, des essuie-glaces, des vitres coulissantes et de l’isolation acoustique.

Il a été initialement créé pour transport des grumes par voie navigable. La société en charge était Chuck’s Boat and Drive, mais l’US Navy a obtenu quelques unités pour effectuer les tâches portuaires. Il est maintenant utilisé pour déployer des clôtures sous-marines autour de plus gros navires dont les objectifs sont de les protéger et de les laisser sortir ou entrer dans le port.

Un Boomin Beaver à côté de l’USS Constitution.

C’est précisément pour cette raison que ces navires sont situés près des filets de sécurité flottants, identifié avec des bouées connectées. De plus, il vous suffit d’aller sur Google Maps et de rechercher certaines zones pour les trouver. Voici un Boomin Beaver à côté de l’USS Constitution, un autre à la base navale Kitsap Bangor, un autre à la base navale de San Diego, un autre à Norfolk et un autre à Kings Bay.

Dans cette vente aux enchères du gouvernement américain, nous pouvons voir quelques spécifications. Le bateau mesure 5,7 mètres de long et environ trois mètres de large avec un tirant d’eau de 1,5 mètre. Il utilise un moteur diesel Cummins 6BTA5.9 qui donne un puissance 260 ch à 2600 tr / min. Son prix? 100 025 €. Si vous êtes intéressé à en obtenir un, nous vous laissons ici le PDF avec le manuel d’instructions, que vous ne savez jamais.

