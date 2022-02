Ce ne sont pas des films : 4 chansons très célèbres basées sur des événements réels

in

MUSIQUE

Revoyez ici les thèmes musicaux qui racontent une histoire forte qui s’est passée dans la réalité. Rihanna, Michael Jackson et bien d’autres !

© GettyL’une des chansons de Rihanna est basée sur une expérience personnelle forte.

le films utilisé pour porter sur grand écran des dizaines de biopics et de films inspirés par réalités chaque année. Mais ce n’est pas la seule façon de transformer une histoire douloureuse en art ou avec laquelle une bonne partie de la population peut se sentir identifiée, puisque les chansons peuvent parfaitement fonctionner comme une intrigue en soi. Ici, nous passons en revue quatre thèmes musicaux qu’ils ont une profonde expérience derrière et que peut-être vous ne saviez pas.

+ 4 chansons très célèbres qui racontent de vrais événements

4. Criminel lisse – Michael Jackson

Au 1987, Michael Jackson a sorti l’album Mal. Une de ses chansons s’appelait Criminel lisse et ce que son compositeur ne savait pas à l’époque, c’est que ce serait un succès qui continuerait à être joué des décennies plus tard. À ce jour, beaucoup s’accordent à dire que l’histoire est inspirée des crimes de Richard Ramírez, un homme appelé le Night Stalker qui avait l’habitude d’entrer par les fenêtres.

3. Homme à terre – Rihanna

Les chanteurs s’inspirent souvent de leurs expériences personnelles lorsqu’ils écrivent une chanson. Et beaucoup d’entre eux racontent des histoires tragiques qu’ils ont dû traverser. C’est le cas de Un homme à la merla chanson populaire de Rihanna qu’en 2009, il a dénoncé une série d’épisodes de violence sexiste dont le rappeur Chris Brown était responsable. Dans cette chanson, il est chargé de raconter les abus sexuels et psychologiques qu’il a subis pendant longtemps.

2. Jeudi – L’oreille de Van Gogh

Les paroles en espagnol sont pleines de plaintes et de moments historiques qui ont marqué la société. Un exemple clair est celui de jeudila chanson entraînante de L’oreille de Van Gogh qui, en réalité, est né à la suite de l’attentat terroriste que Madrid a connu en 2004 lorsque sept bombes ont explosé dans deux trains. La tragédie, qui a coûté la vie à 191 personnes, s’est déroulée précisément un jeudi inoubliable pour l’Espagne.

1. Polly-Nirvana

L’impact de Kurt Cobain est toujours d’actualité comme au premier jour. Cependant, beaucoup ignorent que la chanson Polly à partir de Nirvana Il est basé sur un événement réel. C’est que, en vérité, il s’agit du viol d’une jeune fille de 14 ans à Washington. L’histoire forte, qui faisait partie de l’album peu importe du groupe, est racontée cette fois du point de vue d’un kidnappeur, à la recherche d’une partie plus originale -et en même temps plus sombre- de ce fait répréhensible.

