Au fil des ans, des milliers d’objets d’art précieux ont pu être perdus ou volés. Mais heureusement, certaines de ces pièces ont été récupérées par la police ou trouvées en la possession de quelqu’un qui n’avait aucune idée qu’il s’agissait en fait d’artefacts historiques inestimables. Le Museum for Rescued Art de Rome, qui a ouvert ses portes le mois dernier, exposera des artefacts qui ont été volés à travers le pays et passés en contrebande aux États-Unis. Environ 100 artefacts étrusques, grecs et romains seront exposés dans la première exposition du musée.

Certains de ces artefacts exposés sont des figurines étrusques sculptées et des pots peints. Ces artefacts remontent au quatrième siècle avant notre ère et sont incroyablement délicats. L’une des pièces les plus remarquables exposées est une jarre rouge et blanche de quarante pouces de haut datant du VIIe siècle avant notre ère. Le design et les sculptures sur le pot racontent l’histoire de l’aveuglement de Polyphème, un géant de la mythologie grecque, qui est référencé dans l’Odyssée d’Homère.

Le musée changera périodiquement ses présentations. Les pièces actuellement exposées resteront jusqu’au 15 octobre. Malgré l’effort de récupération italien qui est principalement dirigé par l’Unité des carabiniers pour la protection du patrimoine culturel, fondée en 1969, il y a un artefact sur lequel le commandant général Teo Luzi a un œil. Dans une récente interview à l’ouverture du musée, Luzi a mentionné comment il espère que l’Italie récupérera la statue d’un jeune victorieux, qui a été créée en 300-100 av. Dans les années 1960, un bateau de pêche italien a découvert la statue et en 1977, le musée J. Paul Getty l’a achetée. Malgré une décision de justice de 2018 de restituer la statue, le Getty Museum la possède toujours.