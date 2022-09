Ce Motorola pas cher s’annonce comme le nouveau cauchemar des téléphones portables à moins de 100 euros

Le Motorola ultra-bon marché qui a été divulgué il y a quelques mois a été repéré par Geekbench, révélant certaines de ses spécifications techniques dans le processus.

Motorola n’arrête pas de générer des nouvelles ces jours. Tout au long de cette semaine, nous avons parlé du Motorola Edge 30 Ultra et de son capteur 200MP et du Motorola Edge 30 Neo Lite et de sa couleur spectaculaire, mais aujourd’hui, la marque historique revient dans l’actualité.

Comme nous avons pu le savoir grâce à Gizmochina, le Motorola Moto G Go, orienté vers la gamme d’entrée Android, a été vu sur GeekBench. Grâce à son passage par le benchmark, de nombreuses caractéristiques que nous avons rencontrées dans la fuite ont déjà été confirmées.

Motorola Moto G Go : fonctionnalités confirmées

Après être passé par Geekbench, il a été confirmé que ce Motorola Moto G Go fonctionnera sous Android 11 comme système d’exploitation. Et d’après le nom du terminal, on pense qu’il fonctionnera sous Android Go. Pour ceux qui ne connaissent pas et en bref, Android Go est la version du système d’exploitation destinée aux appareils aux spécifications modestes.

Et en parlant de spécifications humbles, Geekbench montre que le Motorola Moto G Go intégrera 2 Go de RAM (bien qu’il soit laissé entendre qu’une variante de 3 Go pourrait être en préparation). La taille du stockage interne n’est pas précisée, mais ce sera probablement 32 ou 64 Go.

Une autre spécification notable qui a été révélée dans le benchmark est le numéro de modèle de son processeur. C’est le MT6762G, ce qui signifie que nous sommes face à un MediaTek Helio G25. Ce processeur est accompagné d’une puce graphique IMG PowerVR GE8320.

Pour l’instant pas d’autres détails connus à propos de ce Motorola Moto G Go en dehors de ceux que nous avons vus sur Geekbench. Il convient de rappeler qu’en ajoutant les données que nous avons vues dans la fuite aux spécifications que nous connaissons déjà, nous sommes effectivement confrontés à un téléphone destiné aux gammes inférieures.

Nous ne savons pas comment cela fonctionnera ce terminal dans son segment de marché, mais reste à savoir s’il peut être inclus dans le groupe sélect des meilleurs mobiles à moins de 100 euros que l’on peut trouver sur le marché.

