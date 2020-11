Ce Motorola est parfait pour ceux qui recherchent un mobile aussi bon marché que puissant

Vous n’avez pas besoin de chercher votre prochain cadeau, ce mobile est ce que vous attendiez.

Un Motorola est toujours synonyme de bon cadeau, et ce Moto G9 Play a baissé 20 € juste comme ça. Pour 149 €, vous pouvez avoir (ou offrir) l’un des smartphones qui plus de gens achètent à Noël, et ce n’est pas une coïncidence. Motorola a toujours su répondre aux besoins de ceux qui recherchent un mobile simple, puissant, avec une autonomie et un bon appareil photo à des prix contenus.

Et c’est que pour quelque chose ce sera l’un des meilleurs cadeaux que vous puissiez offrir en ce moment: pour son processeur Octa-core Snapdragon 662, ses 4 Go de RAM pour avoir de nombreuses applications ouvertes en même temps, ses 64 Go de mémoire interne (extensible), son grand Batterie de 5000 mAh (avec charge rapide à 15W), sa connexion Jack 3,5 mm et NFC, ou son trois caméras arrière 48, 2 et 2 mégapixels. Et le dernier mais non le moindre, son Panneau de 6,5 pouces avec la résolution HD +, il attirera beaucoup d’attention.

Découvrez l’un des meilleurs Motorola de ce 2020 et offrez un magnifique terminal Android au prix du rire, maintenant que vous le pouvez.

