Ce moniteur de 25,3 pouces est unique au monde: il utilise de l’encre électronique

Alors que la plupart des fabricants cherchent à proposer à leurs clients des écrans de plus en plus lumineux, avec plus de couleurs et une meilleure définition … Dasung emprunte un chemin différent. La société chinoise a présenté un moniteur très particulier: il fonctionne avec de l’encre électronique. Cela signifie d’énormes économies d’énergie, une meilleure lisibilité et moins de fatigue. Mais, en même temps, des limites importantes.





Dasung est une entreprise chinoise qui, au cours des dernières années, a fabriqué différents écrans permettant de réduire la fatigue oculaire. Le plus gros qu’ils avaient jusqu’à présent était un écran 13,3, mais maintenant ils semblent avoir doublé cela. Le nouveau Dasung Paperlike 253 a un total de 25,3 pouces et c’est un moniteur régulier … jusqu’à ce que vous l’allumiez.

L’alternative au moniteur LCD

Paperlike 253 de Dasung est un moniteur avec une résolution de 3200 x 1800 pixels et un aspect 16: 9 traditionnel. De plus, il vous permet d’ajuster le taux de rafraîchissement. Bien sûr, ce ne sera pas près de la hauteur du rafraîchissement des écrans LCD, car il s’agit de quelque chose d’inerte de l’encre électronique.

L’écran limite également, par exemple, d’autres fonctions telles que l’utilisation de nuit. Et est-ce que le moniteur n’a pas de rétroéclairage, il devra donc être utilisé uniquement pendant la journée ou avec une lumière externe projetée sur le moniteur. Le fabricant indique également que vous pouvez choisir entre trois modes d’utilisation: texte, graphiques et vidéos. Dans chacun de ces modes, le moniteur est optimisé (par exemple avec plus ou moins de taux de rafraîchissement) pour offrir la meilleure visualisation possible.

Dans une vidéo de démonstration de l’entreprise, nous pouvons voir comment elle a un taux de rafraîchissement particulièrement élevé être un écran à encre électronique. L’entreprise indique qu’elle a atteint cet objectif grâce à un moteur interne appelé Turbo qui alimente le rafraîchissement de l’encre électronique.

L’autre grande limitation? C’est un moniteur en niveaux de gris, il n’est pas possible d’afficher les couleurs. Bien que nous ayons déjà une technologie d’encre électronique couleur, elle n’est pas encore suffisamment développée pour l’inclure dans des écrans aussi grands ou avec un tel taux de rafraîchissement.

Pour le moment, le moniteur est financé par Indiegogo pour être vendu à l’international. La société a largement dépassé son objectif de financement et prévoit d’expédier les premières unités en août de cette année. Ça oui, à partir de 2000 €.