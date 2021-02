Ce mod de sons dans Cyberpunk 2077 améliore beaucoup la qualité

On se plaint que les mixages sonores n’étaient pas bons. Cependant, avec ce mod sonore dans Cyberpunk 2077, vous pouvez les réparer.

Le temps passe et Cyberpunk 2077 est sur le marché depuis près de deux mois. Le lancement a été difficile pour CD Projekt, qui a vu pleuvoir les critiques pour les bugs et les problèmes de performances dans le jeu, en particulier sur les consoles de dernière génération. Cela ne signifie pas que certains utilisateurs ont décidé de réparer le jeu eux-mêmes. Cas de Floyd Nexus et son sons mod dans Cyberpunk 2077.

Bien que CD Projekt continue d’améliorer le jeu, comme par exemple avec le dernier patch 1.10, la meilleure plateforme pour jouer à Cyberpunk 2077 reste le PC.

En plus du fait que le jeu fonctionne mieux sur compatible, l’une des grandes options dont disposent les utilisateurs d’ordinateurs est qu’ils peuvent installer des mods et aujourd’hui, nous vous en proposons un qui est certainement curieux et que beaucoup de gens peuvent aimer.

Floyd Nexus a sorti le mod « Cyberpunk 2077 Audio Overhaul », celui qui améliore environ 800 fichiers audio et tente de remixer les sons du jeu. Le mod ne pèse ni plus ni moins de 11 Go, il faut donc en tenir compte pour avoir de l’espace sur vos ordinateurs.

«La musique de combat est toujours forte, mais moins agaçante car la différence entre la musique de fond est désormais acceptable. La liste de ce que j’ai fait est assez longue et dépend de chaque fichier, mais n’oubliez pas que le but est de faire un bon mixage audio«Floyd Nexus a signalé.

Par contre, si vous jouez sur PC et que vous souhaitez jouer avec des mods, vous pouvez les installer sans problème après avoir résolu un problème de sécurité par le studio polonais. Nous vous recommandons également de jeter un œil à cette compilation de traditions pour bien comprendre ce qui nous est dit dans le jeu vidéo.