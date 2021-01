Ce mobile est aussi puissant que le OnePlus 8 Pro, mais vaut 400 euros de moins

Presque les mêmes spécifications à un rabais considérable.

OnePlus a montré à la planète ses nouveaux appareils il y a à peine quelques mois. Nous avons pu les tester, les deux OnePlus 8 comme lui OnePlus 8 Pro et ce sont de grands terminaux, avec une puissance immense et un logiciel unique. Cependant, son prix a nettement augmenté, ce qui soulève une question. Quels autres mobiles puis-je acheter tout aussi puissants mais moins chers?

Nous venons vous parler de Redmi K30 Pro, un appareil qui a le même Snapdragon 865, mais que vous avez la possibilité d’acheter près de 400 euros moins cher que le OnePlus 8 Pro. Nous vous laissons un lien où vous pouvez acheter sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Toute la puissance de Redmi

Le terminal Redmi a un écran AMOLED de 6,67 pouces et une résolution Full HD +. Vous ne trouverez aucune interruption, toute la façade est occupée par le panneau grâce à l’inclusion d’une caméra apparaitre. À mon avis, c’est la meilleure alternative à l’encoche, même s’il semble qu’elle disparaîtra au cours des prochains mois.

À l’intérieur, le même processeur que l’on retrouve dans le nouveau OnePlus 8, le Qualcomm Snapdragon 865 5G. L’appareil chinois se présente comme l’un des plus puissants du moment, également accompagné de versions de 6 Go et 8 Go de RAM. Si vous demandez le maximum depuis un smartphone, ce Redmi K30 Pro peut être une très bonne option.

Redmi K30 Pro spécifications Dimensions 163,3 x 75,4 x 8,9 mm

218 grammes écran AMOLED 6,67 pouces

HDR10

Jusqu’à 1200 nits de luminosité de pointe / 800 nits de luminosité typique

Gamme de couleurs large 100% DCI-P3

Verre Corning Gorilla 5 Résolution Full HD + (2400 × 1080 pixels) Processeur Qualcomm Snapdragon 865 RAM 6 Go / 8 Go LPPDDR5 Système opératif MIUI 11 basé sur Android 10 Espace de rangement 128 Go / 256 Go UFS 3.1 Appareils photo Redmi K30 Pro arrière 64 MP 1 / 1,7 ″ Sony IMX686, 0.8μm, f / 1.69, objectif 7P, téléobjectif OIS + 5 MP (50mm) + macro 2 MP + ultra grand-angle 13 MP 123 °. Enregistrement vidéo 8K Fenêtre contextuelle avant 20 MP avec vidéo 120 FPS

Redmi K30 Pro Zoom edition Arrière 64 MP 1 / 1,7 ″ Sony IMX686, 0.8μm, f / 1.69, objectif 7P, téléobjectif OIS + 8 MP (50mm) + macro 2 MP + 1 ultra grand-angle 3MP 123 °. Enregistrement vidéo 8K Pop-up avant 20MP avec vidéo 120FPS Tambours 4700 mAh avec charge rapide de 33 W Autres Lecteur d’empreintes digitales optique à l’écran, protection IP53, émetteur infrarouge

Sur le dos du nouveau Redmi, un appareil photo principal de 64 mégapixels. Arrive à côté d’un grand angle 13 mégapixels, un téléobjectif 5 mégapixels et un capteur macro 2 mégapixels. D’autre part, le système mécanique sur sa face avant cache un capteur de 20 mégapixels, capable d’enregistrer des vidéos au ralenti. Ce Redmi K30 intègre également une batterie de 4 700 mAh, avec une charge rapide puissante de 33 W. Nous n’oublions pas les ajouts tels que émetteur infrarouge, quelque chose de très difficile à voir aujourd’hui.

Il n’y a pas grand-chose à dire, le Redmi K30 Pro est un appareil très bien conçu, avec un grand écran AMOLED et le processeur le plus puissant disponible aujourd’hui. Au prix où on peut le trouver, je ne pense pas qu’il y ait un terminal qui puisse lui résister.

