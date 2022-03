Ce milieu de gamme Samsung 2018 vient de recevoir une mise à jour logicielle

Une nouvelle mise à jour de sécurité arrive sur le Samsung Galaxy A8 (2018), l’oeil, quatre ans après son lancement.

Cela fait quatre ans que le Galaxy A8 (2018), mais cela ne vous empêche pas de recevoir de nouvelles mises à jour de Samsung. Attention, car ce milieu de gamme de la firme sud-coréenne vient de recevoir une mise à jour logicielle dans certains pays d’Amérique latine.

C’est ce que disent les collègues Sam Mobilequi expliquent que le Samsung Galaxy A8 (2018) a reçu une mise à jour de sécurité qui améliore plusieurs bogues liés à la confidentialité et à la sécurité des utilisateurs. Ensuite, nous voyons en quoi consiste cette mise à jour et comment vérifier si votre Galaxy A8 l’a bien reçu.

Le Samsung Galaxy A8 (2018) reçoit une mise à jour logicielle

Le Samsung Galaxy A8 (2018) est un mobile milieu de gamme que Samsung lancé il y a plus de quatre ans. Que beaucoup de temps se soit écoulé depuis son arrivée sur le marché ne semble pas avoir d’importance pour le constructeur sud-coréen, qui a préparé un nouvelle mise à jour logicielle pour la borne.

Plus précisément, il s’agit d’un correctif de sécurité qui arrive pour améliorer des dizaines de bugs liés à ce domaine et également à la vie privée. De plus, comme le souligne Sam Mobilela mise à jour pourrait également impliquer améliorations de la stabilisation mobile et d’autres types d’erreurs.

Téléphones Samsung qui passeront à Android 12 : liste complète et mise à jour

La version du micrologiciel s’appelle A530FXXULCVB1 et a déjà commencé à se dérouler dans La Colombie. Cependant, et toujours en tenant compte des informations des médias spécialisés, il pourrait arriver dans les prochains jours autres pays du marché latino-américain. De plus, il n’est pas exclu qu’il atteigne même autres régions de la planète.

Si vous avez un Samsung Galaxy A8 (2018) et que vous souhaitez savoir si vous avez reçu cette mise à jour, rendez-vous simplement sur Paramètres > Mise à jour du logiciel > Télécharger et installer. Si la mise à jour est disponible, vous pourrez choisir « Installer maintenant », « Planifier l’installation » ou « Plus tard ». Si votre smartphone a déjà été mis à jour, vous verrez les informations sur la version actuelle à l’écran.

Ça ne fait aucun doute que c’est une excellente nouvelle que Samsung s’inquiète de la mise à jour de ces vieux mobiles. Si votre terminal est un Galaxy A8 de l’année 2018, restez à l’écoute pour d’éventuelles mises à jour logicielles pour des performances plus sûres.

Rubriques connexes: Samsung Galaxy A

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂