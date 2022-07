Ce Mi Band coûte près de 400 euros : il est recouvert d’or et de diamants

Xiaomi a mis en vente la version la plus luxueuse de son bracelet intelligent sur YouPin, sa boutique de crowdfunding

Si la hausse de prix du Xiaomi Smart Band 7 vous avait semblé exagérée, mieux vaut attendre de voir le nouveau version spéciale du bracelet intelligent que Xiaomi a mis en vente dans sa boutique de crowdfunding destinée au marché chinois, VousPin.

C’est un variante du Xiaomi Smart Band recouvert d’or et d’une poignée de diamants dans tout votre corps. Le prix? Environ 400 euros pour changer.

Xiaomi met en vente un Smart Band 6 en or avec des diamants

Cette version spéciale du bracelet en question a un boîtier en or avec des diamants, développé en collaboration entre la plate-forme Xiaomi Youpin elle-même, la société minière China Gold et l’Académie chinoise des arts.

La collection comprend plusieurs éditions différentes du bracelet, dont une en or et une en or avec des diamants sur le boîtier et le fermoir. De plus, Xiaomi vend séparément le fermeture, pour environ 10 euros à changer.

La le prix de l’ensemble (bracelet, boitier et fermoir or) est de 367 euros à changer. La version plaquée or la plus chère est encore plus chère, 436 euros pour changerbien que pour un temps limité, il puisse être acheté à un prix réduit de 362 euros.

En plus de cela, il y a la possibilité de choisir quelle génération de bracelet vous souhaitez acheter, car la version spéciale est disponible pour les Xiaomi Mi Band 4, 5, 6 et Mi Band 7. Elle peut déjà être achetée via YouPin, et la société ne devrait pas lancer cette édition en dehors de la Chine.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂