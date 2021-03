Ce mème viral de Star Wars fait grincer des dents Mark Hamill chaque fois qu’il le voit

Un mème populaire de Luke Skywalker manipulant un sabre laser de manière très dangereuse fait grincer Mark Hamill lui-même chaque fois qu’il le voit. Dans le Guerres des étoiles meme, quelles chances avez-vous déjà vu partagé une fois ou deux sur Internet, Luke regarde directement dans un sabre laser sous le regard d’Obi-Wan Kenobi. La légende se lit comme suit: « J’ai remis l’arme la plus dangereuse de la galaxie. Pointez-la immédiatement vers le visage. »

Sur Twitter, un Guerres des étoiles fan a posté l’image pendant le marquage Mark Hamill. « Cela me fait rire à chaque fois que je le vois », a écrit le fan. En réponse, Hamill a tweeté que sa réaction au mème est très différente, mais il précise que l’image est probablement prise dans les coulisses car Luke Skywalker ne le fait pas réellement dans le film.

Cela me fait grincer des dents à chaque fois que je le vois. ???????? Je ne me souviens pas avoir fait ça dans le film. Je pense que c’est juste une production sur le plateau, sinon Obi-Wan n’aurait pas l’air si remarquablement indifférent. ???? https://t.co/WXH4Ng0OzX – Mark Hamill (@HamillHimself) 8 mars 2021

«Cela me fait grincer des dents à chaque fois que je le vois», écrit Hamill. « Je ne me souviens pas avoir fait ça dans le film. Je pense que c’est juste une production sur le plateau, sinon Obi-Wan n’aurait pas l’air si remarquablement indifférent. »

Guerres des étoiles les fans ont adoré la réponse de Hamill. Un autre mème qui a été publié donne une autre perspective sur le sabre laser avec Obi-Wan expliquant calmement à Luke: « Le sabre laser de votre père. Il a assassiné 20 enfants avec. Bien sûr, quelques jours plus tard, je lui ai coupé les jambes et je l’ai laissé mourir. dans un volcan. «

Pendant ce temps, un autre fan donne une tournure morbide au mème en publiant une image modifiée avec le pire des scénarios par rapport à ce que Luke fait avec le sabre laser. « N’oubliez pas la fin alternative de l’épisode IV, Mark! » le fan écrit dans la légende.

N’oubliez pas la fin alternative de l’épisode IV, Mark! pic.twitter.com/fPh9u7pvqu – Matt⭐ (@Matmaximoff) 8 mars 2021

D’autres fans en profitent pour faire référence à la populaire comédie des fêtes Une histoire de Noël. Cela inclut un mème de Luke Skywalker tenant le sabre laser avec Obi-wan lui disant: « Vous allez vous tirer dessus, gamin. »

L’acteur Jimmy Wong s’est également amusé en répondant à Hamill: « Ils ne réalisent pas que l’arme la plus dangereuse de la galaxie est en fait les deux bras que vous utilisez pour tenir le sabre laser. Parce que ces armes ne peuvent être arrêtées par personne. . «

Récemment, Hamill a abordé une autre photo des coulisses de l’ensemble de Guerres des étoiles avec le regretté acteur Obi-Wan Alec Guinness. Lorsqu’un compte de fan de Mark Hamill a tweeté une photo d’une fête d’anniversaire du Guerres des étoiles ensemble, Hamill a expliqué que la photo avait été prise le jour de l’anniversaire de Guinness avec la trame de fond derrière elle.

Lors de la prise de vue sur place pour l’original #Guerres des étoiles en Tunisie-Afrique du Nord, Gary Kurtz, George Lucas et moi avons soulevé une tasse en polystyrène à moitié remplie de champagne chaud pour porter un toast à Alec Guinness pour son 62e anniversaire. C’était le vendredi 2 avril 1976. (Je l’ai googlé) ????????#Histoire vraiehttps://t.co/oA6yZiiaV9 – Mark Hamill (@HamillHimself) 2 mars 2021

« Lors du tournage sur place pour les #StarWars originaux en Tunisie-Afrique du Nord, Gary Kurtz, George Lucas et moi avons soulevé une tasse en polystyrène à moitié remplie de champagne chaud pour porter un toast à Alec Guinness pour son 62e anniversaire », a déclaré Hamill. « C’était le vendredi 2 avril 1976. (Je l’ai googlé) #TrueStory. »

Hamill a d’abord joué le rôle emblématique de Luke Skywalker dans le premier Guerres des étoiles film, sorti en 1977. Il a repris les rôles des suites originales de la trilogie, L’empire contre-attaque et Le retour du Jedi. Des décennies plus tard, Hamill reviendrait pour un autre Guerres des étoiles trilogie, apparaissant dans le réveil de la force, Le dernier Jedi, et La montée de Skywalker. Il a été brièvement présenté dans une apparition spéciale sur un épisode de la Guerres des étoiles séries Le mandalorien sur Disney +. Cette nouvelle nous vient de Mark Hamill sur Twitter.

Sujets: Star Wars