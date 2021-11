Ce matin, les téléspectateurs hystériques après le spin pour gagner le prix des appels aux concurrents «Bag Of S ** t»

adidas Veste MYSHELTER Parley WIND.RDY Anorak - Semi Night Flash / Scarlet, Semi Night Flash / Scarlet - S

Frais et humide le matin. Clair et ensoleillé l'après-midi. Cet anorak MYSHELTER adidas te permet de t'adapter aux changements de temps en ville. La technologie WIND.RDY résiste aux rafales et aux intempéries pour te garder au sec toute la journée. Cette veste se transforme en sac bandoulière pour la transporter facilement quand le soleil revient. Son design réfléchissant irisé offre une meilleure visibilité par faible luminosité. Les inserts en mesh assurent une respirabilité supérieure pour un confort optimal quelle que soit la température. Les matériaux recyclés constituent un pas vers la réduction des déchets plastiques. • Taille grand. Commandez au minimum 1 taille en dessous de votre taille habituelle. • Ce mannequin mesure 179 cm et porte une taille S. Son tour de poitrine est de 85 cm et son tour de taille est de 68 cm. • Coupe décontractée. • Col montant. • Toile 100 % polyester recyclé. • Insert en mesh pour une meilleure respirabilité. • Poches avant zippées.