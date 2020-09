Ce logiciel démasque les vidéos éditées et les deepfakes

La lutte contre la désinformation en ligne fait déjà face depuis ces mois à un redoutable adversaire: i deepfake, des manipulations vidéo réalisées automatiquement par des algorithmes d’intelligence artificielle qui superposent le visage d’une personne aux mouvements d’une autre, avec un réalisme capable de tromper l’œil humain. Ces contenus sont de plus en plus faciles à créer, mais heureusement, des outils spéciaux émergent également qui aideront à les combattre. Le dernier a été présenté par Microsoft à ces heures et s’appelle Authentificateur vidéo: c’est un système d’analyse qui parvient à comprendre quand une photo ou une vidéo a été modifiée pour montrer quelque chose qui n’existe pas ou qui ne s’est pas vraiment produit.

Les deepfakes et en général les modifications apportées aux photos et vidéos sont faites spécifiquement pour faire l’affaire n’est pas évident à l’œil humain, mais cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas faiblesses. Les algorithmes derrière le système développé par les chercheurs de Microsoft partent à la recherche de ces talons d’Achille: de petites ondulations près du visage de sujets artificiellement superposés et des changements imperceptibles dans les tons de couleur font partie des indices que le logiciel a été formé à détecter après un entraînement intensif. Tout comme les systèmes chargés de créer des deepfakes, Video Authenticator est en fait basé sur des systèmes d’intelligence artificielle, et continuera d’être plus précis face à de nouveaux défis.

En bref, l’idée est qu’avec la diffusion et le raffinement des technologies derrière les deepfakes, même les contre-mesures seront de plus en plus capables de les suivre, dans une sorte de suivi continu entre intelligences artificielles. Après tout, les enjeux sont importants: dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, une vidéo dans laquelle une personnalité éminente (peut-être un politicien) prononce des mots qui ne sont en fait jamais prononcés peut avoir des effets dévastateurs et durables, même si elle reste en ligne pendant quelques heures. . Le risque est que des contenus similaires, élaborés de manière concertée, puissent influencer les élections de nombreux pays démocratiques, à commencer par les États-Unis qui seront bientôt aux urnes.

La maison Redmond expérimentera son logiciel en tandem avec un système de certification pour des résultats vidéo sans manipulation: les deux solutions devraient faire leurs débuts dans un proche avenir sous la forme d’un ‘extension de navigateur qui pourra dire aux utilisateurs si les vidéos des sites qu’ils fréquentent montrent réellement la réalité ou sont le résultat d’une manipulation numérique.