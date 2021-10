Ce K-Drama sort du catalogue Netflix et vous devez d’abord le voir

in

Les K-Drames sont l’un des genres préférés des abonnés du service de streaming Netflix, où l’on trouve actuellement diverses propositions intéressantes, telles que Alarme d’amour, qui a été un vrai succès et actuellement les fans attendent sa troisième saison. Si les dramas coréens sont vos préférés, on vous dit que il y en a un qui est sur le point de prendre sa retraite, mais vous devez d’abord y jeter un œil.

La Corée du Sud s’est développée ces dernières années grâce à sa contribution à la culture populaire à travers le monde et les programmes de la plate-forme n’ont pas fait exception. Le dernier grand exemple est Le jeu du calmar, une série qui est devenue la meilleure première de l’histoire avec 111 millions de foyers qui l’ont vue au cours de ses trois premières semaines.

+ Le K-Drama qui sera supprimé de Netflix et que vous devez voir en premier

Nous vous avons récemment parlé des retraites en streaming pour le reste du mois d’octobre, et l’une d’entre elles est une émission coréenne intitulée Demain avec toi. Réalisé par Yoo Je-won et mettant en vedette Lee Je-hon et Shin Min-ah, il a commencé sa diffusion à la télévision locale en février 2017 auprès d’un large public.

De quoi s’agit-il? Ceci lit son synopsis: « La série suit Yoo So-hoon, le président d’une société d’investissement immobilier à succès qui possède la capacité de voyager dans le temps en utilisant le métro, grâce à sa capacité à obtenir une immense fortune, sa seule règle est de ne jamais s’impliquer. la vie des gens, bien qu’ils connaissent leur avenir. D’autre part, il y a Son Ma-sin, une jeune femme qui était une actrice populaire, mais qui a été oubliée et qui travaille maintenant comme photographe. Bientôt, leurs destins se mêlent à une incroyable révélation « .

Au total, le programme a 16 épisodes, qui a reçu de vives critiques de la part du public, lui laissant un score de 7,5 sur 10 sur IMDb. La romance a un rôle important, mais la fantaisie sera également importante dans l’intrigue pour les personnages. Si vous êtes intéressé, vous pouvez voir Demain avec toi au Netflix en ce moment, puisque sera retiré du catalogue le 30 octobre.

