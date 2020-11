Ce jeu en ligne terrorise TikTok

Dernièrement, les utilisateurs de TIC Tac ils ont découvert une certaine passion pour les œuvres d’horreur, partageant et rendant ainsi virales des œuvres très datées, précisément en raison de leur capacité à faire sursauter les spectateurs de terreur. En réalité, le goût esthétique collectif qui se dégage des algorithmes sociaux et de ses abonnés ne récompense pas toujours des œuvres impeccables, mais le phénomène semble désormais consolidé. Pour le prouver, il y a le dernier contenu qui fait la une des journaux sur le réseau social: il s’appelle Prenez cette sucette 2 et c’est une horreur interactive qui se tient effrayer des milliers d’utilisateurs sur TikTok.

Comme pour presque tout sur la plateforme de partage de vidéos, la tendance ne pouvait manquer de prendre la forme d’un défi – baptisé précisément Défi Lollipop. Le défi en réalité consiste simplement à affronter le jeu d’horreur – qui est le véritable protagoniste du phénomène – et à rapporter son expérience aux spectateurs.

Comme son nom l’indique, Take This Lollipop 2 est la suite d’un travail antérieur, un court métrage interactif daté de 2011 qui utilisait une astuce astucieuse pour engager les téléspectateurs: sur la base d’une application Facebook, il a pu convaincre les téléspectateurs des informations personnelles telles que photo et nom, pour les intégrer dans une histoire qui avait un harceleur comme antagoniste. Le titre s’appuyait sur un thème très actuel, ou celle de la délicatesse de ce que nous partageons en ligne (après la fin de l’expérience évidemment les données personnelles des téléspectateurs ont été immédiatement supprimées), tout comme la suite dont tout le monde parle maintenant sur TikTok.

En pleine pandémie de coronavirus, Take This Lollipop 2 en fait il simule un appel vidéo Zoom très particulier, partant donc d’une situation trop familière pour beaucoup. Et si l’original impliquait des utilisateurs utilisant leurs données sensibles, la suite exploite un élément encore plus puissant: les images prises en temps réel par la webcam de l’appareil utilisé: les téléspectateurs et les joueurs deviennent donc également protagonistes de ce qu’ils voient, pour une expérience que les utilisateurs de TikTok qualifient de terrifiante. Rejoindre est simple: il suffit d’aller sur le site Web du jeu et de suivre les instructions.