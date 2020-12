« Ce jeu comporte des bogues »: notification de Microsoft aux joueurs de Cyberpunk 2077

Contrairement à Sony, Microsoft n’a pas décidé d’éliminer Cyberpunk 2077 de sa boutique numérique, mais s’est limité à insérer un avertissement qui prévient les joueurs d’éventuels bugs qu’ils pourraient rencontrer dans la version «ancienne génération» du jeu. Sur Xbox One, en effet, la situation est similaire à celle qui caractérise PlayStation 4: le jeu tourne mal, avec une fréquence d’images très faible et de nombreux bugs qui nuisent réellement à l’expérience de jeu. Pour cela, Sony a décidé de retirer directement le titre de sa boutique numérique et d’entamer les procédures de remboursement pour tous les utilisateurs qui le demandent.

Microsoft a en revanche opté pour un message qui prévient les joueurs d’éventuels problèmes techniques. «Les utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes de performances lors de la lecture de ce titre sur Xbox One», lit-on dans le message, qui fait également référence à un Mise à jour pour résoudre le problème. Cependant, le jeu peut être téléchargé et installé sans problème sur toutes les plateformes Microsoft, de la Xbox One à la Xbox Series X. Sur les anciens modèles, cependant, les performances sont particulièrement décevantes.

Depuis son lancement, le jeu a été au centre d’une vive controverse précisément à cause des bugs rencontrés par de nombreux joueurs sur les anciennes versions d’un jeu clairement conçu pour les PC. Donc, si sur PlayStation 4 Pro, Xbox One X et consoles nouvelle génération la situation est bien meilleure, sur les plus anciennes la baisse des performances est significative. De quoi pousser les développeurs CD Projekt Red à proposer remboursements à tous les utilisateurs pour les ventes numériques et physiques de Cyberpunk 2077. Le titre a déjà reçu deux mises à jour de corrections de bogues, tandis que deux correctifs majeurs sont attendus pour janvier et février, conçus pour résoudre les problèmes plus larges rencontrés sur les anciennes consoles.