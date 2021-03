Ce jet d’un trou noir monstre est si énorme qu’il éclipse notre galaxie de la Voie lactée

Les astronomes ont repéré un trou noir supermasif lointain, appelé PJ352-15. (Crédit d’image: Rayons X: NASA / CXO / JPL / T. Connor; Optique: Gemini / NOIRLab / NSF / AURA; Infrarouge: Observatoire WM Keck; Illustration: NASA / CXC / M.Weiss)

Un télescope spatial a repéré un trou noir supermassif lointain projetant un jet de rayons X.

Des astronomes utilisant l’observatoire à rayons X Chandra de la NASA ont découvert que le jet provenait d’un objet situé à environ 12,7 milliards d’années-lumière de la Terre, ce qui est assez tôt dans l’histoire vieille de 13,77 milliards d’années de l’univers. S’il était confirmé, ce serait l’un des objets de tir à réaction les plus éloignés de son genre à ce jour.

Le jet provient d’un objet connu sous le nom de quasar, qui sont des noyaux galactiques actifs qui se nourrissent de trous noirs supermassifs et peuvent émettre des quantités d’énergie extraordinaires. Les astronomes espèrent qu’en étudiant le jet, appelé PSO J352.4034-15.3373 (PJ352-15 en abrégé), ils pourront apprendre comment d’énormes trous noirs se sont réunis si tôt dans l’histoire de l’univers.

« Malgré leur gravité puissante et leur redoutable réputation, les trous noirs n’attirent pas forcément tout ce qui s’approche d’eux », a expliqué la NASA dans un communiqué du 9 mars.

« Un matériau en orbite autour d’un trou noir dans un disque a besoin de perdre de la vitesse et de l’énergie avant de pouvoir tomber plus loin vers l’intérieur pour traverser le soi-disant horizon des événements, le point de non-retour. Les champs magnétiques peuvent provoquer un effet de freinage sur le disque lorsqu’ils sont alimentés. un jet, qui est l’un des principaux moyens pour le matériau du disque de perdre de l’énergie et, par conséquent, d’améliorer le taux de croissance des trous noirs », poursuit le communiqué.

Les astronomes ont scruté PJ325-15 pendant trois jours en utilisant Chandra, qui est optimisé pour les observations aux rayons X. Le jet s’étend environ 1,5 fois plus longtemps que la Voie lactée, mesurant une distance d’environ 160000 années-lumière du quasar. (La Voie lactée mesure environ 100000 années-lumière.)

Le jet dépasse de loin le plus long jamais repéré depuis le premier milliard d’années après le Big Bang qui a formé l’univers qui était un couineur relatif d’une longueur de seulement 5000 années-lumière, a déclaré la NASA. Le PJ325-15 est également à environ 300 millions d’années-lumière de la Terre que n’importe quel jet jamais repéré.

« La longueur de ce jet est importante car cela signifie que le trou noir supermassif qui l’alimente se développe depuis un laps de temps considérable », a déclaré le co-auteur de l’étude Eduardo Bañados, astronome à l’Institut Max Planck pour l’astronomie en Allemagne, dans la même déclaration.

«Autour des trous noirs supermassifs», a déclaré le chef de l’étude Thomas Connor, chercheur postdoctoral de la NASA au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie, «nous pensons que les jets peuvent emporter suffisamment d’énergie pour que la matière puisse tomber vers l’intérieur et que le trou noir puisse se développer.

Un article basé sur la recherche est disponible sur le site Web de pré-impression Arxiv et a également été accepté pour publication dans The Astrophysical Journal.

