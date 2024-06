Ce gigantesque incendie en Corée du Sud va mettre un grand coup de frein à l’industrie de la voiture électrique et voici pourquoi

Une tragédie a frappé tôt ce lundi matin en Corée du Sud, où une usine de fabrication de batteries lithium a été le théâtre d’une explosion massive, causant des pertes humaines importantes et de nombreux blessés.

L’accident s’est produit à Hwaseong, au sud de Séoul, dans une installation exploitée par le fabricant de batteries Aricell. Les autorités rapportent un bilan provisoire de neuf morts, quatre blessés et quinze personnes portées disparues. Selon des sources locales, environ vingt corps auraient été découverts suite à l’incident.

Réponse immédiate et bilan humain

Initialement, l’incident a été rapporté comme ayant fait un mort et plusieurs blessés, dont deux dans un état critique. Cependant, les nouvelles fouilles ont révélé huit autres victimes décédées, portant le nombre confirmé de morts à neuf.

Efforts de sauvetage intensifs

Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent activement, les équipes de secours concentrant leurs efforts sur le deuxième étage de l’usine, où les signaux téléphoniques de plusieurs disparus ont été détectés. Les autorités sont particulièrement préoccupées par le sort des travailleurs étrangers, majoritairement chinois, qui figurent parmi les disparus.

Détails de l’incident

Le feu s’est déclaré aux environs de 10h30 et a rapidement engendré une situation d’urgence majeure. Au moment de l’explosion, 102 employés étaient présents dans l’usine, ce qui a compliqué les efforts des équipes de secours face à l’ampleur du sinistre.

Nature difficile de l’incendie

Les incendies de batteries lithium sont particulièrement complexes à maîtriser en raison de l’intensité des flammes et de la réaction chimique violente des batteries. Cela a posé des défis significatifs aux 145 pompiers déployés sur place.

Enquête et mesures d’urgence

Bien que l’incendie soit désormais sous contrôle, les causes précises de l’explosion restent inconnues. Une enquête complète est en cours pour déterminer les circonstances exactes qui ont mené à cette catastrophe.

Réactions officielles

Le président Yoon Suk Yeol a émis des ordres d’urgence pour mobiliser toutes les ressources nécessaires à la recherche et au sauvetage des victimes. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Lee Sang-min, a également ordonné une mobilisation complète pour éteindre l’incendie et secourir les survivants.

Contexte industriel et implications

La Corée du Sud est un leader mondial dans la production de batteries lithium, essentielles pour les véhicules électriques et diverses applications de haute technologie. Cet incident met en lumière les risques associés à ce secteur industriel et souligne l’importance de renforcer les mesures de sécurité dans ces installations.

Cet article explore l’explosion dévastatrice survenue dans une usine de batteries lithium en Corée du Sud, qui a résulté en pertes humaines importantes et posé de graves défis aux équipes de secours. Il aborde également les implications pour l’industrie des batteries et les mesures de réaction d’urgence, soulignant les enjeux de sécurité liés à la fabrication des batteries lithium.

Source : ABC News