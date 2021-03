Ce gigantesque cargo est coincé dans le canal de Suez, bloquant le trafic entre la Méditerranée et la mer Rouge

Le Canal de Suez C’est le point de connexion entre la mer Méditerranée et la mer Rouge. Tous les navires qui veulent sauver des milliers de kilomètres autour de l’Afrique profitent de ce « raccourci » pour passer d’une partie à l’autre. Maintenant, les choses peuvent se compliquer de temps en temps. Comme quand un cargo de 400 mètres de long est coincé bloquer tout trafic maritime.





Le cargo Ever Given, construit en 2018 et naviguant sous pavillon panaméen, est à blâmer pour ce blocus. C’est un navire gigantesque, avec une taille de 399,94 x 59 mètres et emballé vers le haut avec des conteneurs. Il est si grand qu’il couvre en fait toute la largeur du canal de Suez.

Ever Donné est en effet l’un des plus grands porte-conteneurs au monde opérationnel dès maintenant. Il a une jauge brute de 219 079 et sa capacité est de 20 388 conteneurs. Comment exactement il est resté coincé est inconnu pour le moment.

Dans son Route Yantian en Chine à Rotterdam en Hollande le navire avait prévu de traverser le canal de Suez. Il devait atteindre sa destination le 31 mars prochain, bien que cette date soit désormais retardée. Raison? Il est coincé au milieu du canal et il n’y a aucun moyen de le sortir de là.

Des deux côtés du navire les navires se sont accumulés en essayant de traverser le canal de Suez. Si nous regardons la carte Vessel Finder, nous pouvons voir en temps réel comment le navire est bloqué en diagonale tandis que différents navires plus petits essaient de le pousser pour le redresser.

De même, juste avant l’entrée dans le canal de Suez (à la fois en Méditerranée et en mer Rouge), de plus en plus de navires s’accumulent.

Une photo publiée sur Instagram mardi et prise depuis un autre cargo montre la situation. La photo a été prise depuis le Maersk Denver, qui est directement derrière l’Ever Given. D’un côté, on peut voir un « petit » bulldozer essayant d’aider à débloquer le grand cargo. Dommage, nous avons des machines pour le transformer en ferraille.

Connecter l’Asie à l’Europe

Le canal de Suez a servi pendant des décennies de point de connexion entre l’Asie et l’Europe. Les routes maritimes passent par là pour économiser beaucoup sur les coûts de transport et les délais. Il a une longueur de 163 kilomètres et il est construit le long de trois lacs naturels. Sa construction a commencé en 1859 et c’était en 1896 quand il a commencé à être opérationnel.

Sa capacité permet aux navires jusqu’à 20 mètres de tirant d’eau ou 240000 tonnes de port en lourd. La hauteur au-dessus du niveau d’eau maximum autorisé est de 68 mètres. Ces limitations sont imposées pour permettre aux navires de circuler sans heurts à travers le canal, bien qu’il semble qu’elles n’empêchent pas une situation comme Ever Given de se produire de temps en temps.

Via | John Scott-Railton

Plus d’informations | Recherche de navire