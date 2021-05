Ce gameplay gore de Shadow Warrior 3 vous donnera la chair de poule

Fliying Wild Dog surprend avec ce gameplay gore de Shadow Warrior 3 où nous voyons certaines des fonctionnalités qu’il possédera.

Comme ses créateurs l’avaient promis, nous avons enfin du nouveau matériel et sous forme de Gameplay gore de Shadow Warrior 3. Cette saga sanglante et frénétique a de nombreux fans assoiffés du nouvel opus, qui se fait attendre, mais se rapproche de plus en plus.

Et pour le rendre plus supportable, Flying Wild Hog a publié un nouveau trailer qui nous montre le développement d’une mission.

Shadow Warrior 3 arrivera cette année sur PC et consoles, mais pour le moment il n’y a pas de date. Plus précisément, nous pouvons voir la phase appelée That Damn Dam, où Lo Wang utilise ses ressources pour tuer toutes les créatures qui se trouvent devant lui, soit avec des armes à feu ou au corps à corps, mais toujours de la manière la plus sauvage possible.

Par exemple, l’une des armes que nous aurons est un œil qui agit comme une sorte de shuriken, qui poursuit les ennemis pour que le sang éclabousse -plus- sur l’écran.

Le Damn Dam sera une mission meurtrière grâce à la présence de The Wrecking Ball, une immense tour qui permettra à Lo Wang d’éliminer beaucoup d’ennemis en lançant des attaques au bon moment.

Il y a quelques jours, nous vous avons également présenté un autre gameplay court mais rapide d’un nouveau niveau appelé Doomsday Device, un ennemi inédit appelé Gassy Obaryion.

En plus des facultés que le protagoniste possède déjà, tout au long du jeu, nous pourrons obtenir les pouvoirs des ennemis, pour avoir constamment de nouvelles méthodes pour mettre fin à tout ce qui est mis devant nous dans les arènes de combat.