Ce gameplay de DOOM 4 montre comment le jeu aurait pu être

Un gameplay DOOM 4 est découvert qui montre des mécanismes d’action et des détails de l’histoire du jeu.

Vous souvenez-vous de DOOM 4? Nous avons parlé de ce projet id Software qui a été annulé en 2013. Bethesda l’a décrit comme un produit manquant de personnalité. En fait, en 2017, nous avons entendu Pete Hines affirmer que le Gameplay de DOOM 4 Cela n’avait rien à voir avec ce que devait être un DOOM. Et un an plus tôt, le producteur Marty Stratton a affirmé que le jeu ressemblait plus à Call of Duty qu’à DOOM. Raisons qui ont conduit au redémarrage de son développement.

Cependant, cela ne signifie pas que le nom de DOOM 4 suscite à parts égales l’intérêt et le mystère des fans de la saga. Cette intrigue de savoir ce qui aurait pu être, et ce n’était heureusement pas, l’avenir de DOOM. Et maintenant, l’utilisateur Colonel Melnyk a compilé plusieurs nouveaux matériaux de jeu en une seule vidéo. Il a des scènes de jeu et de combat, l’art conceptuel des scénarios et des démonstrations des animations et des modèles ennemis du jeu.

C’est un regard très intéressant sur les entrailles du projet. Et pas seulement à cause du gameplay lui-même, mais aussi pour évaluer tout le travail qui avait déjà été fait en termes d’arts et de modèles. Sans oublier qu’il existe une certaine animation qui semble avoir survécu au redémarrage de son développement. Bien qu’il soit indéniable que ce morceau de gameplay montré à la fin de la vidéo ressemble sans aucun doute à un Call of Duty déguisé en Doom. Comme l’ont déclaré ses propres producteurs il y a quelques années.

Heureusement, après le redémarrage de ce projet, nous avons reçu l’excellent DOOM de 2016, plein de démons infernaux, de fusils de chasse, de sang et de musique brutale à parts égales. Tout ce dont les joueurs ont rêvé. Et cette même année, nous avons vu le lancement de DOOM Eternal, une suite à succès qui a été nominée pour le GOTY 2020, dont nous parlons en profondeur dans notre analyse de DOOM Eternal.