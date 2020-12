Ce filtre vous transforme en personnage Disney: comment l’utiliser

Snapchat a publié un nouveau filtre (ou objectif) capable de transformer les utilisateurs en personnages Disney avec une précision incroyable. Disponible au sein de l’application de messagerie, le filtre est capable de donner vie à un véritable personnage de conte de fées en fonction de notre apparence, en modifiant le visage, les yeux et la bouche pour les rendre similaires à ceux d’une princesse ou d’un prince Disney. La fonctionnalité, déjà très populaire sur TikTok, est disponible dans le monde entier mais vous devrez mettre à jour l’application pour l’utiliser.

Comme pour les autres filtres, également dans ce cas, Snapchat utilise l’apprentissage automatique pour cartographier et modifier le visage des utilisateurs, parvenant à obtenir des résultats incroyables comme dans ce cas. En fait, il ne se limite pas à modifier uniquement les yeux, comme cela s’est déjà produit avec le filtre devenu célèbre il y a quelques semaines, mais applique une série de changements qui affectent chaque partie du visage y compris les cheveux, qui sont retouchés pour avoir l’air plus cartoony. De toute évidence, le filtre conserve les couleurs d’origine des cheveux et des yeux.

Comment utiliser le filtre qui vous transforme en dessin animé

Mais l’élément intéressant du nouveau filtre est qu’il peut être utilisé à la fois en mode «live», avec la possibilité d’enregistrer des vidéos ou des photos en observant directement le filtre appliqué, ou en choisissant des photos depuis la pellicule. Dans ce cas, Snapchat détectera automatiquement les visages et leur appliquera le filtre, en associant également l’expression correcte au personnage. Pour pouvoir accéder à cette nouveauté, il vous suffira mettre à jour l’application, ouvrez-le et faites défiler vers la droite dans la liste des filtres jusqu’à ce que vous atteigniez le bon. Alternativement, vous pouvez cliquer sur ce lien directement depuis votre smartphone pour ouvrir automatiquement Snapchat sur le nouveau filtre qui vous transforme en personnage Disney.