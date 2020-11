Ce filtre Instagram matérialise une PlayStation 5 dans votre salon

Les consoles de nouvelle génération, PlayStation 5 et Xbox Series S et X, sont enfin sur le point d’atteindre les magasins. Les dates d’entrée sur le marché prévues sont respectivement le 19 et le 10 novembre mais les acteurs les attendent depuis des années maintenant. C’est probablement pourquoi sur Instagram ces jours-ci, l’utilisation d’un filtre de réalité augmentée très particulier, qui permet d’insérer automatiquement dans les photos et vidéos la reproduction numérique d’un coffret contenant le vôtre PlayStation 5, pour donne l’impression que tu as les mains à l’avance sur la console Sony.

Ce n’est pas un mystère qu’Instagram est un réseau social qui se concentre beaucoup sur l’apparence. Ceux qui le fréquentent assidûment en publiant des mises à jour constantes pour leurs abonnés ont souvent tendance à afficher le meilleur de leurs jours, en magnifiant les aspects positifs et dans certains cas en en inventant même à partir de zéro. C’est exactement ce que fait le nouveau filtre PS5 qui devient populaire sur les réseaux sociaux: il se matérialise une console chère et recherchée qui n’est même pas encore sorti sur le marché, dans le but de susciter une envie mal placée chez les spectateurs.

Pour ce faire, le filtre utilise les informations collectées à partir des accéléromètres du téléphone et de la caméra frontale pour générer un modèle tridimensionnel du package PlayStation 5 e placez-le de manière réaliste dans les images capturées par le téléphone. Après avoir téléchargé le filtre dans Instagram en visitant l’AR sur la page utilisateur de tout, l’utilisateur a quatre tâches à accomplir: trouver un endroit approprié pour prendre la photo ou filmer la vidéo – comme un tableau clair ou même le sol ; positionnez la boîte virtuelle en touchant le point souhaité sur l’écran; effectuez un zoom avant ou arrière sur le modèle numérique pour vous assurer qu’il n’est pas minuscule ou colossal par rapport aux autres éléments encadrés, et enfin prenez la photo ou commencez la prise de vue.