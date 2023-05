Ce film n’existe pas : ils créent une bande-annonce à partir de rien avec uniquement de l’intelligence artificielle

Une IA imagine un film post-apocalyptique | Image : Créateur d’images Bing

Il est désormais possible d’inscrire officiellement les cinéastes au sein des métiers qui vont disparaître à cause de l’Intelligence Artificielle. Un utilisateur a créé une remorque à partir de zéro sur un film apocalyptique. Nous avons récemment eu l’occasion de voir une publicité pour une pizza alimentée par l’IA et la vérité est que le résultat était assez terrifiant. Maintenant

Cette bande-annonce va vous mettre mal à l’aise, car elle est clairement dans le vallée de l’étrange. Cependant, bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir, il est toujours étonnant de voir ce dont les IA sont capables.

La bande-annonce d’un film entièrement créé par Intelligence Artificielle

Non, ce n’est pas un film de Nolan, même s’il est tout aussi dérangeant et alambiqué. Il s’agit d’une bande-annonce créée par une intelligence artificielle et dont objectif principal a été de proposer un film apocalyptique dans lequel la destruction d’une ville par une sorte de météorite fait partie de l’intrigue.

Dans la bande-annonce, nous voyons des gens courir désorientés avec une musique vraiment dérangeante et dans le style du genre. Pendant ce temps, les voix off taquinent légèrement l’intrigue avec des lignes comme « Il prend tout » ou « Je promets que nous serons en sécurité ». Pendant ce temps, vous voyez différents personnages et terribles phénomènes naturels ravageant une ville. Des tornades aux météorites, en passant bien sûr par des inondations aux dimensions gigantesques. L’objectif est d’apparaître le plus réel possible, mais il est vrai que les coutures se voient un peu.

De plus, en général, tout ce qui se passe dans la bande-annonce n’a pas beaucoup de sens. Le véritable objectif ? Voyez ce dont il est capable aujourd’hui, car à l’avenir, il pourrait s’agir d’une technologie encore plus puissante à cet égard. En fait, parmi les commentaires, nous voyons un utilisateur prédire que d’ici 2030 le cinéma aura totalement changé à cause de l’IA. Quelque chose qui n’est pas surprenant si l’on voit le potentiel que recèle ce type de technologie.

4/5 studios de cinéma auront disparu d’ici 2030. Les progrès de la vidéo générée par l’IA au cours des derniers mois ont été insensés. Cela revalorisera l’industrie du divertissement. https://t.co/TMuSrgW9RF – Petit-déjeuner IA (@AiBreakfast) 27 avril 2023

Tout ce qui brille n’est pas or : il reste encore un long chemin à parcourir

Les IA ont encore de gros problèmes pour nous comprendre et cette remorque en est le parfait exemple. Les influences dont il puise toutes ces informations sont clairement perceptibles, tout cet héritage du cinéma plus typique de Michael Bay ou de Roland Emmerich. Cependant, bien qu’il essaie de s’utiliser avec ce sensationnalisme de phrases élevées pendant que la destruction se produit, la vérité est qu’il ne donne pas le sentiment que ce qui se passe est réel. En fait, tout comme l’annonce de pizza AI, c’est en fait très dérangeant. Il y a de nombreux points où il y a encore des problèmes clairs :

Les IA continuent de poser des problèmes lorsqu’il s’agit de montrer le mouvement des personnes.

Les visages, les dents, les doigts, les grands comptes en attente de ces IA.

Les images qu’il montre sont impressionnantes, mais dès que vous les analysez dans un deuxième visionnage, vous voyez une grande quantité d’incohérences qui lui font perdre son sens.

Ils dérangent, ils vont même jusqu’à donner un peu de fil à retordre tant certains mouvements, gestes ou images sont irréels.

En bref, il y a un long chemin à parcourir, mais la projection d’amélioration est génial. C’est déjà incroyable ce dont une IA est capable, donc à l’avenir ce sera peut-être un substitut au cinéma conventionnelbien que cela puisse générer une grande controverse.

