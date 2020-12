Ce film ‘Grinch’ bat les autres

Noël est une saison empreinte de nostalgie et de tradition. Qu’il s’agisse de chocolat chaud rempli de guimauves, de cadeaux brillants sous un arbre fraîchement décoré ou de faire de la luge sur la meilleure colline de la ville, de nombreuses personnes se tournent vers les festivités hivernales pour entrer en contact avec leurs propres souvenirs d’enfance et de nombreux membres de la famille. les films de vacances préférés jouent un rôle important dans ce fait.

Même lorsque nous obtenons de nouveaux films, ils utilisent souvent des visages familiers pour nous aider à nous connecter à ces traditions de Noël, et c’est certainement le cas avec le Grinch, un personnage qui a maintenant joué dans trois films de vacances. Lorsque les versions sont disposées côte à côte, la plupart des fans conviennent qu’il n’y a pas de différend. L’un est définitivement meilleur que les deux autres.

Tyler Reddick pose avec le Grinch à Universal Studios | Julio Aguilar / Getty Images

Le Grinch est un personnage créé par le Dr Seuss

Theodor Seuss Geisel est surtout connu sous son pseudonyme Dr. Seuss, et il était un illustrateur et écrivain pour enfants bien connu qui a créé un monde fantasque rempli de livres à partir de 1937. Selon Biography.com, la carrière de Geisel menant au livre pour enfants incluait la création de caricatures politiques et le travail dans la publicité pour Standard Oil, mais c’était le monde de la littérature juvénile où il a vraiment pris vie.

Bien que Geisel n’ait jamais eu d’enfants lui-même, il a écrit plus de 60 livres destinés aux jeunes, et beaucoup d’entre eux sont restés des classiques pendant des décennies.

Parmi ces contes précieux du Dr Seuss se trouve Comment le Grinch a volé Noël, un livre de 1957 situé dans le fantastique Whoville. Les Whos sont un groupe paisible et aimant, mais sur la colline surplombant leur ville se trouve le Grinch, un grincheux monstrueux qui ne veut rien de plus que gâcher leurs vacances.

Le Grinch projette de faire exactement cela en se faufilant dans le village et en ramassant tous les cadeaux, certains que la ville sera sans joie en conséquence. Lorsque la célébration des fêtes se poursuit même sans les cadeaux, le Grinch apprend une leçon sur la vraie signification de Noël, et son cœur grandit de plusieurs tailles alors qu’il change enfin son air grincheux.

Le Grinch a joué dans trois adaptations cinématographiques

CONNEXES: Les 10 meilleurs films de Noël de tous les temps, selon Rotten Tomatoes

Le livre a été bien accueilli, mais c’est l’adaptation du film d’animation de 1966 qui en a fait un classique de Noël. Exprimé par Boris Karloff, le film fait pour la télévision était plein de charme et d’humour, et les enfants et les adultes sont tombés amoureux de l’histoire du Grinch et de sa leçon de Noël.

Il faudrait des décennies avant que le Grinch obtienne un autre film, mais en 2000, une adaptation du célèbre réalisateur Ron Howard a été créée. Alors que l’original de 1966 était une traduction fidèle du livre original avec une durée d’exécution de 26 minutes, la version live-action des années 2000 s’est étendue sur 104 minutes incroyables, donnant à sa star Jim Carrey – qui portait des costumes élaborés pour jouer le rôle principal – de la place pour explorer la trame de fond de la façon dont le Grinch est arrivé. . . grincheux.

Enfin, le film a été refait une fois de plus en 2018. Cette fois, il est revenu à ses racines animées, mais a quand même duré 85 minutes, offrant des personnages secondaires plus développés et un casting étoilé qui comprenait Benedict Cumberbatch dans le rôle-titre et Pharrell Williams comme le narrateur.

Le film classique ‘Grinch’ bat les autres

Nous avons vu trois prises différentes avec des résultats très différents, mais les fans sont toujours très impressionnés par la version originale. Bien sûr, c’est plus court et plus simple, mais c’est peut-être le but.

La version 2000 a été particulièrement décriée, recevant un dérisoire 49% sur l’échelle de Rotten Tomatoes. Les critiques ont souligné l’élément d’action en direct comme une grande partie du flop.

Alors que l’animation de 1966 était une interprétation fidèle des personnages originaux et angulaires de Seuss, ils ne se sont pas bien transférés sur les personnes réelles et les résultats étaient plutôt effrayants que charmants. En plus de cela, Jim Carrey joue le Grinch comme un filou espiègle, ce qui est un départ sauvage du grincheux solitaire auquel nous sommes présentés dans le matériel source.

La version 2018 ramène le Grinch à son être grincheux, mais cela ajoute un élément de profondeur émotionnelle. Comme l’explique ScreenRant, nous avons droit à un regard sur le passé du Grinch et « [n]Non seulement il a une plus grande capacité de croissance; il a aussi un look adorable, à la fois enfant et adulte.

Cette version a obtenu 60% sur l’échelle des tomates pourries, assez pour – à peine – obtenir une note «fraîche». Les critiques ont souligné qu’il manquait de substance, un signe que peut-être l’histoire du Grinch n’est tout simplement pas censée être une entreprise de longue haleine.

La version 1966, avec sa charmante simplicité, est toujours un favori de la foule. Il bénéficie d’une note rare et convoitée de 100% sur l’échelle des tomates pourries, ce qui en fait un véritable classique de Noël.