Ce drone autonome délivre les vaccins covid en les parachutant depuis le ciel

L’Italie a pas mal de problèmes dans l’approvisionnement et la distribution de vaccins anti Covid-19, mais la logistique des vaccins est soumise à des obstacles encore plus grands dans les pays en développement. C’est pourquoi la société américaine Zipline a commencé à apporter sa contribution Ghana, utilisant une flotte de des drones pour distribuer les doses disponible pour le pays; l’initiative a débuté la semaine dernière et tôt deux jours a déjà conduit à la livraison de 11000 doses de la préparation AstraZeneca.

L’entreprise a déjà sur le territoire 4 centres de distribution fonctionnant comme entrepôt de stockage et lieu de décollage et de recharge des drones. Les appareils ne sont pas les quadricoptères communément associés au concept de drone ces dernières années, mais des appareils à voilure fixe qui volent de manière autonome et peuvent couvrir une zone de distribution de plus de 22 000 kilomètres carrés. Pour cette raison, les gadgets ne peuvent pas atterrir sur le lieu de livraison et doivent être limités à parachutage des doses vaccin d’en haut: pour les recevoir, il y aura des hôpitaux et des cliniques temporaires mis en place précisément pour la distribution de vaccins à la population résidente dans les régions les plus reculées du pays.

Heureusement, le choix du vaccin est compatible avec le mode d’administration: la préparation AstraZeneca est conservée à des températures de 2 à 8 degrés, compatibles avec les enveloppes d’isolation thermique déjà utilisées par l’entreprise pour ses livraisons dans le secteur de la santé. Ceci, associé à une vitesse de pointe atteignable de 100 kilomètres par heure, fait que les livraisons prennent en moyenne une demi-heure et ne nécessitent pas de systèmes de réfrigération actifs.

Les vaccins livrés au Ghana jusqu’à présent par l’initiative Covax de l’OMS sont d’environ 600 000, mais d’autres arriveront au cours des prochains mois. Les livraisons de drones ne représenteront pas le total, mais Zipline estime qu’au cours des 12 prochains mois, il distribuera environ 2,5 millions de doses.

