Ce drone a le nez d’un papillon de nuit pour se guider, littéralement l’antenne d’un papillon vivant pour détecter les odeurs

Autant que nous progressons dans la technologie, la plupart du temps, la nature par évolution l’a déjà fait avant et mieux que nous. De nombreuses inventions technologiques sont inspirées de mécanismes organiques qui existent depuis des milliers et des millions d’années et ce n’est pas en vain, la nature le fait généralement mieux que nous. Ensuite, Pourquoi ne pas prendre directement la technologie créée par la nature elle-même? C’est plus ou moins ce que les chercheurs ont fait avec le «Smellicopter».





Le Smellicopter C’est une invention des chercheurs de l’Université de Washington et comme son nom l’indique, c’est un hélicoptère qui sent. La vérité est qu’il existe déjà de nombreuses technologies de détection des odeurs sur le marché et qu’elles fonctionnent relativement bien. Cependant, dans ce cas, ils sont allés plus loin, ils ont directement pris l’antenne d’un papillon de nuit et l’ont placée sur leur drone.

L’odeur d’un insecte

Papillons utiliser leur antenne pour détecter les odeurs et se guider par l’odeur en fonction de ce que les récepteurs d’antenne détectent dans l’environnement. Ce sens de l’odorat est crucial pour eux et est si bon grâce au fait qu’il possède des antennes luxuriantes extrêmement sensibles. Seules quelques molécules d’une certaine odeur peuvent être détectées et activer instantanément les cellules de l’antenne.

Ce que ces chercheurs ont fait, c’est tirer parti de cette «technologie» déjà existante connecter l’antenne d’un papillon de nuit à un circuit qui va à la puce d’un drone. Les antennes des mites du tabac sont insérées dans de petits câbles à chaque extrémité. Avec cela, le signal qui est généré lors de la détection de certaines odeurs peut être mesuré. Il est, en quelque sorte, un cyborg.

Travaux, fonctionne étonnamment. L’équipe de chercheurs a attaché la puce avec l’antenne du papillon de nuit à un drone. Ce drone a été programmé pour imiter le comportement des mites et aller là où il a détecté une odeur. En plus de l’antenne pour se guider, elle avait des ailettes pour se diriger et une série de capteurs pour éviter de heurter des obstacles. Le drone a commencé à se déplacer de gauche à droite jusqu’à ce qu’il trouve des signes d’odeur, point auquel il s’est dirigé là-bas.

Dans d’autres tests menés par les chercheurs, ils indiquent que lL’antenne connectée à la puce détecte les odeurs plus rapidement qu’un détecteur d’odeurs artificielles. Frappe le? Apparemment, les antennes ne durent pas plus de 4 heures avant d’être inutilisables, après tout ce sont des organismes vivants. Ils espèrent pouvoir prolonger cette période avec la réfrigération.

Et à quoi ça sert? Au-delà d’une expérience amusante et de la mutilation des mites, ils pensent que cela peut être utile pour trouver des objets. Par exemple pour le détection d’explosifs chimiques ou pour trouver des personnes piégées dans des débris. Ce n’est pas du tout étrange, nous avons déjà vu des cafards cyborg aussi.

Via | Université de Washington