Ce dont le créateur d’Outlander s’est inspiré pour le personnage de Geillis Duncan

Sept ans se sont écoulés depuis la première de Étranger, mais la série est toujours l’une des plus choisies. Et voilà, après cinq saisons réussies publiées sur Starz et diffusées par Netflix, la fiction revient avec une sixième édition. Dans ce document, la famille Fraser se prépare à faire face à une guerre en Amérique alors que leur lien se désagrège pour trois nouveaux personnages qui vont tout changer.

Sans aucun doute, la sixième saison de Étranger Il deviendra l’un des plus controversés et dramatiques de cette histoire écrite par Diana Gabaldón. De plus, les nouveaux épisodes seront le grand retour de Sam Heughan et Caitriona Balfe dans le rôle de Jamie et Claire Fraser, respectivement. Bien entendu, il est à noter qu’une nouvelle fois Lotte Verbeek sera hors de l’édition.

L’actrice, qui a joué Geillis Duncan pendant les premières parties de Étranger a été tuée par Claire elle-même (Caitriona Balfe) et, depuis lors, son personnage n’a plus été revu. Cependant, ce n’est que maintenant que le doute que de nombreux fans avaient lors de leur participation a été clarifié. On sait que plusieurs des personnages de l’histoire sont basés sur de vraies personnes, mais fait-elle partie de cette affaire ?

Vous avez raison. Il convient de noter que Geillis a existé, mais le personnage n’est pas entièrement basé sur la personne réelle. Comme le raconte l’histoire, cet adolescent avait la capacité de guérir la souffrance et la douleur, mais sans éducation formelle. Pour cette raison, son employeur a estimé qu’il n’était pas conseillé pour elle d’avoir cette connaissance, alors entre lui et d’autres membres de la ville, ils l’ont torturée, interrogée et humiliée, croyant qu’elle était une sorcière.

De plus, le fait qu’ils aient trouvé une « marque du diable » sur sa gorge était une preuve suffisante pour la forcer à avouer sa sorcellerie. Au Étranger le personnage de Lotte Verbeek est également exposé à un procès pour sorcellerie et, en effet, porte la « marque du diable » sur son bras qui, en réalité, est la cicatrice d’un des vaccins qui lui a été administré en temps réel.

