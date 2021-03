Ce distributeur de ruban adhésif est utilisé sur la Station spatiale internationale et a été conçu par des lycéens

La NASA a utilisé ruban adhésif sur leurs missions spatiales depuis le programme Gemini des années 1960, et c’est l’un des éléments permanents de la Station spatiale internationale, mais les astronautes avaient besoin d’un moyen meilleur et plus pratique de l’utiliser.

La solution a déjà un nom: elle s’appelle distributeur de ruban adhésif HUNCH. Il peut être utilisé d’une seule main, ce qui est important pour les astronautes qui ont besoin de l’autre pour se stabiliser. L’invention n’est pas de la NASA, mais d’un groupe de lycéens.

Les esprits de demain proposent des solutions aujourd’hui

Les initiales HUNCH viennent des mots «Les lycéens unis avec la NASA pour créer du matériel», et en fait c’est le nom d’un programme de la NASA qui ça marche depuis 18 ans et cela a déjà abouti à la conception de casiers, ou d’une table de cuisine qui permet à six membres de l’équipage de l’ISS de manger ensemble.

Maintenant, cette initiative a rendu la vie des astronautes un peu plus confortable sur la Station spatiale internationale. Jusqu’à présent, ces rouleaux de ruban adhésif étaient éparpillés et rendu nécessaire de couper le ruban avec des ciseaux ou des dents.

Les distributeurs disponibles n’ont pas été faciles à installer sur l’installation de l’ISS, ce qui a conduit les étudiants impliqués dans le programme à réfléchir un distributeur pouvant accueillir des rubans américains de différentes largeurs et types (Plus de 20 variétés sont utilisées, comme le Kapton, l’une des plus populaires) et cela permet surtout aux astronautes de utiliser et couper ce ruban d’une seule main.

Le ruban adhésif a été fréquemment utilisé dans ces missions spatiales, et par exemple ce matériau a dû être utilisé pour réparer temporairement une fissure dans un module russe d’où l’air fuyait.

