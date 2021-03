Ce dirigeable ressemble à un OVNI, il est en fait russe et promet jusqu’à 600 tonnes de fret

Les dirigeables, pour une raison ou une autre, c’est à nouveau à la mode. Ceux qui régnaient autrefois sur les cieux, maintenant ils reviennent à la recherche de voler à d’autres fins: porter de lourdes charges. Et une entreprise russe a l’une des plus intéressantes grâce à sa forme de soucoupe volante et aux capacités de charge qu’elle promet d’ici quelques années.





Aeromena est le nom du véhicule et est développé par le constructeur russe Airship Initiative Design Bureau Aerosmena (AIDBA). Le but est de le mettre à voler d’ici 2024 avec la possibilité de soulever jusqu’à 600 tonnes de marchandises. Grâce au fait qu’il s’agit d’un dirigeable et de son système de poulies, il peut charger et décharger des matériaux n’importe où, qu’il y ait ou non une piste.

Un tel système le rend idéal comme alternative au transport terrestre et maritime. Par exemple, lorsqu’un cargo arrive, il doit décharger les conteneurs dans un port et de là, les camions les récupèrent pour les emmener à leur destination finale. Dans ce cas, le dirigeable sauve à la fois les camions et le port lui-même, car le dirigeable peut prendre le conteneur directement du navire en haute mer et le laisser à destination dans la ville.

Un autre avantage de ce dirigeable est une caractéristique qui suscite à nouveau l’intérêt des dirigeables: sa faible consommation de carburant et sa pollution. Chargé avec jusqu’à 620 000 mètres cubes d’hélium, ce dirigeable coûtera «environ un ordre de grandeur de moins que celui d’un avion de transport», selon le PDG de la société.

Mais pourquoi sous la forme d’une soucoupe volante? L’entreprise indique qu’elle est une conception qui facilite la manœuvre du véhicule, en plus de permettre l’atterrissage par vent de travers. Autrement dit, il permet une meilleure directionnalité en n’ayant pas le devant, le dos et les côtés comme un simple cercle.

Ils prévoient de construire différents modèles avec différents capacités allant de 20 tonnes à 600 tonnes de fret. Concernant leur autonomie, ils promettent une autonomie allant jusqu’à 8 000 kilomètres. En revanche, bien qu’il soit actuellement conçu pour transporter des charges, ils n’excluent pas à l’avenir une version pour les passagers avec une sorte d ‘ »hôtel de luxe » à l’intérieur. Une croisière dans les cieux.

Flambée des cieux (à nouveau) dans les dirigeables

Aerosmena Ce n’est pas la seule entreprise à parier à nouveau sur les dirigeables. Les scientifiques affirment depuis des années qu’ils constituent une bonne alternative aux cargos. Une entreprise allemande s’est déjà mise au travail et le co-fondateur de Google a un projet secret dans lequel il en construit un également. Pour le moment, le plus faisable de tous est le gigantesque Airlander.

Via | Ingénierie et prédiction intéressantes