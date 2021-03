Ce Deep Space Food Challenge veut votre aide pour nourrir les astronautes du futur

La NASA et l’Agence spatiale canadienne (ASC) se sont associées pour relever le défi de construire des systèmes alimentaires pour les missions sur Mars et d’autres destinations dans l’espace lointain.

Le Deep Space Food Challenge vise à générer de nouvelles technologies ou systèmes de production alimentaire, qui auraient peu de déchets produits ou de ressources nécessaires. Les astronautes devraient pouvoir se concentrer sur leurs missions et avoir la production alimentaire comme une exigence secondaire, selon les documents de défi, afin qu’ils puissent se concentrer sur la science – le but principal de leur travail dans l’espace.

Le résultat idéal sera une nourriture sans danger pour les vols spatiaux à long terme et nutritive pour les astronautes – ainsi que savoureuse, ce qui encouragera les gens à continuer à manger pendant les longs voyages dans l’espace. Ces systèmes et technologies alimentaires peuvent être réutilisés dans des endroits sur Terre avec de faibles ressources alimentaires, ou pour des personnes qui vivent dans des environnements isolés et confinés comme des habitats spatiaux simulés.

La NASA et l’Agence spatiale canadienne s’associent pour le Deep Space Food Challenge afin de trouver de nouvelles idées pour nourrir les astronautes lors de longs voyages. (Crédit d’image: NASA)

« Nous sommes ravis … de repousser les limites de la production de technologies alimentaires qui aideront à garder nos futurs explorateurs en bonne santé, sachant que certaines de ces technologies pourraient également avoir d’excellentes applications terrestres », a déclaré Jim Reuter, administrateur associé de la direction de la mission des technologies spatiales de la NASA. une déclaration de la NASA.

La NASA et l’ASC ont chacune leur propre processus de demande, alors choisissez l’agence située dans le pays où vous résidez. Les personnes vivant dans d’autres pays peuvent participer, mais ne sont pas éligibles aux prix; vous pouvez en savoir plus sur les opportunités internationales ici . Dans toutes les catégories, les soumissions de la phase 1 doivent être soumises le 30 juillet 2021.

Aux États-Unis, la NASA prévoit une bourse de 500 000 € basée sur une conception alimentaire de phase 1. « En fonction des technologies présentées, une éventuelle deuxième phase, impliquant une démonstration de cuisine, pourrait suivre », a indiqué l’agence dans le même communiqué. Plus d’informations sur le processus de la NASA sont ici .

L’ASC prévoit un concours en trois phases comprenant un rapport de conception, une démonstration de cuisine et une démonstration complète du système, le gagnant du grand prix étant annoncé en 2024. Les finalistes peuvent recevoir un prix allant jusqu’à 380 000 € canadiens (environ 300 000 € US) ainsi que des prix en espèces provisoires. pour les phases 1 et 2. Pour plus d’informations sur le processus CSA, cliquez ici .

Les agences ont travaillé ensemble pendant des décennies sur des projets spatiaux couvrant l’espace civil et militaire, la relation devenant encore plus profonde ces dernières années lors du retour de la NASA sur la Lune. Canada s’est engagé en 2019 à construire un bras robotique Canadarm3 pour la station spatiale lunaire Gateway prévue par la NASA. Le bras desservira la station spatiale même en l’absence d’astronautes, grâce à l’intelligence artificielle.

Traditionnellement, la robotique canadienne est fournie pour sécuriser les sièges des astronautes sur les vols de la NASA, et le développement du Canadarm3 a déjà ouvert de nouvelles opportunités. À la fin de 2020, le Canada a signé un protocole d’entente avec la NASA concernant le programme lunaire américain Artemis, et s’est engagé à faire participer un astronaute canadien à une mission lunaire orbitale dirigée par la NASA en 2023 . Cette mission serait la première fois que quelqu’un d’autre qu’un Américain s’aventurerait hors de l’orbite terrestre basse.

