Ce cuir synthétique est capable de ressentir la pression et la chaleur pour reproduire la douleur, selon ses créateurs

Les capteurs électroniques sont de plus en plus précis et dotés de meilleures capacités à mesure que la technologie progresse. Question de miniaturisation et d’amélioration de leur efficacité. Mais où est la limite? Une nouvelle recherche porte les capteurs à un autre niveau: une peau synthétique qui enregistre la douleur comme un humain. Et pour cela, ils ont recréé exactement cela: la peau humaine.





L’idée? Prends en un cuir artificiel qui remplace le naturel sans perdre ses capacités tactiles. Ce n’est pas une tâche facile car vous devez le rendre confortable, résistant et en même temps suffisamment sensible. Des chercheurs de l’Université RMIT de Melbourne, en Australie, affirment avoir réalisé les progrès les plus significatifs à ce jour dans ce domaine.

Ce n’est pas vraiment la première fois que quelque chose comme ça est essayé. En fait, il cherche depuis des années à s’améliorer dans ce domaine. La peau humaine est considérablement complexe étant plein de points sensibles et connecté au système nerveux pour que le cerveau puisse communiquer et recevoir des sensations extérieures. Amener cela dans le monde artificiel n’est pas une tâche simple.

Pression, chaleur et douleur

Ils disent que le prototype qu’ils ont développé peut se reproduire électroniquement la façon dont la peau réagit à la douleur. Le verbe «réagir» est important, car il ne s’agit pas tant de détecter que de savoir comment vous agissez. En d’autres termes, obtenir des capteurs qui détectent la pression appliquée sur une surface ou la chaleur qu’elle dégage est relativement simple. Cependant, imiter les commentaires en détectant la douleur presque instantanément comme le fait le cerveau est la chose délicate.

La douleur n’est pas quelque chose qu’un appareil artificiel peut ressentir en tant que telbien que vous puissiez sentir la pression ou enregistrer la température. Et à la fin, la douleur est la combinaison de ces deux facteurs. Une température suffisamment élevée provoque des douleurs. Il en va de même, par exemple, d’un bâton avec une aiguille, qui est une pression très élevée sur une très petite surface.

Par conséquent, ce que les chercheurs ont fait, c’est placer une multitude de capteurs capables de détecter la pression et la température dans des feuilles très fines. Lors de recherches antérieures, ils avaient réussi à rendre le matériau flexible et extensible, des revêtements réactifs à une température de quelques microns seulement ou des cellules de mémoire électroniques pour stocker des informations. Avec la combinaison de ces technologies, ils prétendent avoir un prototype fonctionnel.

Cellules de mémoire électroniques agir différemment en fonction de la température et de la pression enregistrées. Par conséquent, il déclenche l’une ou l’autre action selon les besoins. Ou en d’autres termes, cette peau électronique est capable de comprendre quand elle est touchée avec une aiguille et quand cette aiguille est perforée à des niveaux qui peuvent endommager la surface.

Pour le moment, il s’agit de prototypes et il faudra probablement longtemps avant de le voir appliqué à des situations réelles. Quelles seraient ces situations? Par exemple, dans les robots que vous souhaitez leur donner une meilleure sensibilité. Encore plus intéressant serait de le voir dans greffes de peau qui ont perdu la sensation ou prothèses pour les personnes qui ont subi un accident.

Via | EurekAlert