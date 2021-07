Ce couple a dépensé plus de 300 000 € pour ressembler à Barbie et Ken

Nous avons tous des choses qui nous intéressent et qui nous passionnent. Pour certaines personnes, c’est l’entraînement pour les marathons ; pour d’autres, la mode. Les choses que nous aimons façonnent notre personnalité et font de nous ce que nous sommes.

Mais parfois, nous pouvons devenir passionnés par nos intérêts au point d’en être obsédés. Il y a des passions saines, et puis il y a des dépenses de centaines et de milliers de dollars pour essayer de ressembler à des versions humaines de Barbie et Ken.

En 2015, le couple français Quentin Dehar et Anastasia Reskoss, dont le but dans la vie/la raison de vivre était de devenir Barbie et Ken dans la vraie vie, a subi de nombreuses chirurgies plastiques pour atteindre ses objectifs.

Quentin et Anastasia ont dépensé plus de 322 728 € en procédures, y compris (mais sans s’y limiter) des injections de lèvres, des implants fessiers, des remplisseurs de joues, deux travaux mammaires, une chirurgie de remodelage des oreilles, du Botox, des facettes, un blanchiment des dents et des extensions d’ongles.

La partie la plus intéressante est que tous ces traitements et chirurgies coûteux ont été payés par leurs parents.

Reskoss, qui ne se sentait pas particulièrement jolie en grandissant, a subi sa première intervention de chirurgie plastique (un travail du nez) à l’âge de 17 ans. Et un an plus tard, elle a eu un travail au sein, tous deux payés par ses parents.

« Je me sentais tellement mieux après mon premier travail de nez et [breast] travail. C’était comme avoir l’amour », a-t-elle déclaré. « Mes parents étaient aussi très satisfaits de mon travail de nez. J’avais toujours une petite bosse laide sur le nez, mais après la chirurgie, elle était légèrement moins visible. Cependant, ma mère et mon père n’étaient pas si heureux de mon [breast] travail. Ils ne comprenaient pas pourquoi je voulais des seins plus gros, mais ils n’ont pas pu s’empêcher de me faire subir une chirurgie esthétique.

J’étais une bonne fille. J’ai beaucoup étudié et j’ai très bien réussi à l’école. En fin de compte, mes parents préfèrent avoir une fille adolescente qui prend soin de son apparence plutôt qu’une qui se drogue. »

Dehar pouvait également comprendre qu’il ne se sentait pas bien dans son apparence lorsqu’il grandissait. À 18 ans, il a subi sa première intervention chirurgicale (également un travail du nez), et un an plus tard, il a eu sa première série de Botox.

« Au lycée, je me sentais juste très moyen. Je ne me sentais pas comme moi. Je me suis dit que je devais retourner à l’idole de mon enfance et devenir Ken. Je ne peux pas décrire à quel point j’étais plus heureux après mon nez et injections de Botox. J’avais l’impression de devenir le vrai Ken », a déclaré Dehar.

Dehar et Reskoss avaient tous deux des parents riches et aimants qui s’assuraient qu’ils étaient bien éduqués et obtenaient tout ce qu’ils voulaient, y compris d’énormes collections de poupées Barbie.

« À un moment donné, j’avais plus de 100 Barbies dans ma collection et je jouais avec elles tout le temps », a déclaré Reskoss. « Je les ai adorées ! Elles étaient si belles. »

Une fois sortis de l’enfance, leur amour pour Barbie et Ken est passé de vouloir jouer avec eux à vouloir être eux. « J’ai adoré mes poupées Ken », a ajouté Dehar. « J’avais aussi tous les merveilleux accessoires Ken pour aller avec eux – l’avion jouet, la maison et la voiture décapotable. J’ai adoré son style de vie de milliardaire. »

Dehar a financé leur style de vie Barbie et Ken avec le produit de ses deux magasins de téléphones portables à succès. Comme un scénario d’un rendez-vous imaginaire Barbie et Ken, Dehar et Reskoss se sont rencontrés lors d’une fête en bateau à Saint Tropez.

Reskoss a décrit leur rencontre magique : « Quentin s’est approché de moi et m’a dit : ‘J’ai trouvé la Barbie à mon Ken.’ C’était tellement simple. Nous savions tous les deux que nous avions rencontré un partenaire qui allait nous permettre de devenir le Ken et la Barbie que nous avions toujours rêvé d’être.

Alors qu’ils continuaient à passer aux versions chair et os des poupées en plastique qu’ils aiment tant, non seulement leurs parents les appelaient Barbie et Ken, mais ils avaient prévu de changer légalement leurs noms en Ken et Doll.

Reskoss a déclaré: « C’est tellement merveilleux parce que Quentin et moi avons fait tous nos changements cosmétiques ensemble et nous ressemblons plus à Barbie et Ken que jamais. Nous nous complétons. Il a fait de moi une meilleure personne et il est mon meilleur ami. «

Il l’a aidée à devenir Barbie pour son Ken, mais dépenser de l’argent en essayant de paraître irréel et en plastique n’est pas exactement un bon indicateur d’un caractère fort et d’une bonne personne.

Malheureusement, cette vie de rêve de Barbie et de Ken a pris fin en 2017 lorsque Dehar a rompu avec Reskoss.

La raison de leur séparation ? Apparemment, c’est parce qu’elle s’est teint les cheveux en brun.

Dehar a déclaré à l’époque: « Je me suis séparé d’Anastasia parce que je n’étais plus amoureux d’elle. Ken n’aime pas les filles brunes. Je voulais passer le reste de nos vies ensemble à me transformer en poupées Ken et Barbie que nous aimons, mais Anastasia était ne s’est plus engagée dans ce rêve.Elle l’a clairement indiqué lorsqu’elle a changé ses cheveux blonds.

Je suis un Ken célibataire et indépendant maintenant, même si ce serait bien de retrouver l’amour. Je rencontre de temps en temps des bimbos qui s’intéressent à moi et je vais prendre des photos avec elles mais je me méfie vite de leurs intentions. La plupart de ces filles veulent juste la célébrité et la popularité qui viennent avec le « French Ken ».

L’année précédente, Dehar avait eu un accident de voiture, où les médecins avaient découvert que ses nombreux travaux de nez lui avaient causé des problèmes respiratoires. Cependant, Dehar a semblé indifférent à cela et a déclaré: «Je pense que mon nez est parfait. C’est 100% Ken. Avoir l’esthétique Ken complète n’a pas de prix pour moi et j’ai toujours pensé qu’il fallait souffrir pour être belle.

Mais mon nez est devenu trop petit après tous mes travaux de nez et j’ai maintenant de sérieux problèmes respiratoires. Mes médecins étaient très inquiets et ils m’ont conseillé de refaire mon nez pour ne plus souffrir à l’avenir. Mais cela ne m’empêchera pas de subir d’autres interventions chirurgicales – j’adore être Ken. »

Malheureusement, Dehar serait décédé par suicide l’année dernière. En septembre 2019, les médias français ont annoncé le décès de Dehar.

Il a été retrouvé dans sa chambre d’hôtel à l’hôtel du Roi-René. L’autopsie a confirmé qu’il s’agissait d’un suicide.

Avant sa mort, Dehar avait laissé des messages cryptiques sur ses pages de réseaux sociaux, y compris un message sur Facebook disant qu’il voulait « tout oublier ».

Christine Schönwald est écrivain et interprète. Elle a publié des articles dans le Los Angeles Times, Salon et Woman’s Day. Visitez son site Web ou et son Instagram.