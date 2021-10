Ce costume d’Halloween de Karen est critiqué pour avoir « profité du racisme »

« Absolument rien de drôle sur toute une espèce de personnes qui mettent les Noirs en danger de perdre la vie avec un simple coup de téléphone. »

C’est officiellement une saison effrayante, ce qui signifie que nous devons nous préparer à tous les costumes d’Halloween sourds qui nous attendent. Par exemple, un costume d’Halloween douteux de Karen qui est devenu viral.

Au cas où vous ne le sauriez pas, le terme « Karen » a été inventé par les Noirs et est utilisé pour décrire une « femme blanche d’âge moyen odieuse, en colère, autorisée et souvent raciste qui utilise son privilège pour faire ce qu’elle veut ou faire la police comportements des gens », rapporte Dictonary.com.

Karens est connue pour avoir une petite blonde « Puis-je parler au manager ? » coupes de cheveux et ils n’ont aucun mal à exprimer leurs inquiétudes. Le terme a atteint son pic de popularité en 2020 lorsque plusieurs femmes (et hommes) blancs ont été surpris en train de signaler des Noirs à la police sans raison dans des vidéos virales.

Maintenant, un costume offensif de Karen devient viral. Le costume, qui est fabriqué par une marque appelée Spirit, comprend une perruque blonde et une paire de lunettes de soleil. Le tweet original ne disait pas où le costume était vendu, mais une recherche rapide sur Google révèle des costumes similaires dans les magasins de déguisements en ligne et sur Amazon.

On accuse désormais les créateurs du costume de profiter du problème bien réel du racisme. Un utilisateur a commenté : « Je n’aime pas comment ils profitent du problème très réel du racisme. » Et un autre a tweeté : « C’est super dingue. Absolument rien de drôle à propos de toute une espèce de personnes qui mettent les Noirs en danger de perdre la vie avec un simple coup de téléphone. Je déteste ça ici.. »

La banalisation (et maintenant la commercialisation) de l’euphémisme de « Karen » est quelque chose qui permet à de plus en plus de dissonances cognitives de se propager et de méconnaître le mal qui arrive en temps réel aux minorités à cause d’une « Karen » dans la vraie vie. https://t.co/P9hv2UBXSM

– Nicolas-Tyrell Scott (@iamntyrell) 3 octobre 2021