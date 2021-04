Ce « contrôleur PS5 » a un écran intégré et vous pouvez jouer à Gameboy, MAME et même à des jeux Neo Geo.

Cela ressemble à un contrôleur PS5, mais ce n’est pas le cas. Ce que c’est est un singulier console portable qui imite le design de cette télécommande mais en profite pour intégrer un écran et une série d’émulateurs pour pouvoir profiter d’anciens titres de console comme Gameboy, MAME et même NEO-GEO.

La chose surprenante est que cette console portable ça ne coûte que 19 dollars, et bien que la qualité de construction et l’expérience ne soient pas extraordinaires, il tient ses promesses, et la vérité est que les jeux fonctionnent sans problème sur ce curieux appareil déguisé en manette PS5.

Faible construction, expérience étonnamment forte

L’écran a une diagonale de 2,8 pouces et il s’intègre parfaitement dans la partie supérieure de la manette, ce qui en fait une console portable unique qui vous permet de jouer à des jeux à partir de diverses anciennes consoles telles que la Gameboy, la Nintendo Entertainment System ou les jeux d’arcade avec MAME.

Le manche est léger mais quand même a une batterie rechargeable de 800 mAh pour pouvoir profiter de ces fonctions de rétro-émulation pendant de longues périodes.A l’arrière du contrôleur, nous trouvons un connecteur USB-C (une autre surprise dans un produit aussi bon marché) pour le recharger.

Le contrôleur a deux sticks analogiques, un D-Pad à gauche et des boutons d’action à droite. Une étrange grille apparaît sous l’écran pour la sortie du haut-parleur, et dans la commande, nous avons deux déclencheurs, pas quatre comme dans les commandes conventionnelles des consoles.

Derrière l’écran, nous avons une série de connecteurs et de commandes: un petit bouton de volume, une sortie casque (qui se double d’une sortie vidéo pour le connecter à un téléviseur), le bouton d’alimentation et un slot Micro SD où les images ROM des jeux vidéo sont stockées.

La construction de la télécommande est de très mauvaise qualité, oui: dans l’analyse vidéo, vous pouvez voir comment le boîtier de l’un des panneaux latéraux se décolle facilement car il a été mal collé, et la qualité des boutons et des bâtons est faible, ce à quoi il faut certainement s’attendre dans une télécommande à ce prix.

Malgré cela, dans la vidéo de la chaîne YouTube Retro Dodo, vous pouvez voir comment les jeux se chargent rapidement et fonctionnent étonnamment bien via les émulateurs installés dans la miniconsole.

Il est clair que la qualité de l’écran n’est pas spectaculaire, mais la vérité est que pour les 19 € qu’il en coûte le contrôleur sur AliExpress, cette console de jeu rétro portable unique fait le travail étonnamment bien.