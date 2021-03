Ce climatiseur Xiaomi est associé au Mi Band pour que vous puissiez dormir au frais

Le nouveau climatiseur Mijia «Sleep Version» est l’un des climatiseurs les plus silencieux du marché.

À ce stade, sûrement les plus fans de Xiaomi Vous savez déjà que le géant chinois adore être partout, alors si on vous dit que très bientôt ils seront également dans vos chambres pour conditionnez votre repos quotidien, personne ne sera probablement surpris par une telle déclaration.

Et c’est qu’en effet de GizmoChina ils nous ont présenté il y a quelques jours à celui qui est déjà Dernière invention signature de Haidian pour se faufiler dans nos maisons, qui n’est autre qu’un climatiseur ultra silencieux avec un design sobre et qui, comme toujours, est aussi extrêmement économique avec un ADN incomparable de Xiaomi.

Bien sûr, on parle de cette nouvelle Climatiseur Mijia Version de sommeil que vous voyez dans l’image, et qu’il est conçu spécifiquement pour rendre notre sommeil aussi confortable que possible avec un contrôle intelligent du débit d’air, également sans dépasser le 18 décibels de bruit en cycle de service de nuit et tout cela avec un prix de seulement 2099 yuans en Chine, ce qui signifie quelque chose comme environ 270 euros au changement actuel.

Qu’y a-t-il à l’intérieur des usines de Xiaomi? La marque le montre dans une vidéo

Ceci est le climatiseur Mijia Version de sommeil

Eh bien, le nouveau climatiseur Xiaomi a un contrôle intelligent qui recherche une efficacité énergétique maximale, et il peut être installé sur pratiquement n’importe quel mur sans complication excessive, s’intégrant parfaitement dans presque toutes les maisons grâce à son design minimaliste et fonctionnel en blanc.

Rien qu’en le regardant, vous pouvez sentir l’arôme de Xiaomi, mais l’appareil est également compatible avec la plate-forme Mijia du géant chinois, ajoutant une télécommande qui peut activer le « Mode nuit » sur simple pression d’un bouton, abaissant ainsi son niveau sonore à 18 décibels et éteignant toutes les lumières pour que nous puissions dormir avec un maximum de tranquillité et de confort.

Dans ce mode, en plus, il soufflera indirectement, créer un environnement idéal pour s’endormir qui utilise également les dernières technologies et études médicales pour s’adapter à notre rythme circadien, réguler intelligemment la température en fonction des changements que notre corps subit pendant que nous dormons (la température descend à 35 ° au milieu du cycle de sommeil).

Non seulement cela, et le climatiseur Mijia Version de sommeil aussi peut se synchroniser avec les bracelets Xiaomi Mi Band, pour avoir des informations sur l’état et les phases du sommeil permet à l’appareil de s’adapter automatiquement, éteindre et rallumer « Mode nuit » sans intervention de l’utilisateur.

L’appareil est également extrêmement efficace, avec une puissance de seulement 1 ch et capacité à conditionner des pièces jusqu’à 15 mètres carrés, indiquant une valeur APF de 5,13 qui place son niveau d’efficacité parmi les meilleurs et les plus respectueux de l’environnement climatiseurs sur le marché.

Le nouvel appareil Xiaomi a un contrôle très précis à des niveaux de 0,5 °, système d’auto-nettoyage à haute température pour se débarrasser de la moisissure et une nouvelle technologie de contrôle de la température et de l’humidité avec laquelle vous pouvez détecter intelligemment les principaux paramètres ambiants en temps réel c’est fouiller notre maison.

La compatibilité avec la plateforme Mijia nous permettra utiliser et configurer le climatiseur Version de sommeil avec notre smartphone, en plus d’avoir un contrôle vocal via XiaoAI, quelque chose que les utilisateurs chinois apprécieront, qui pour l’instant seront les seuls à pouvoir l’essayer.

Quel Xiaomi acheter en 2021? Guide d’achat avec les derniers modèles

Rubriques connexes: Technologie, Xiaomi

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂