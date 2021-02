Ce clavier pour Android promet de réduire de moitié les fautes de frappe

Il existe de nombreuses applications de clavier pour Android, mais il y a toujours de la place pour un autre. Après une première étape – et positive – dans Kickstarter, les gens d’iCoaching – créateurs du clavier WRIO – ont lancé la première version publique de Typiquement, un nouveau clavier pour téléphones portables qui mise sur un nouveau format, avec lequel il promet de réduire de moitié les erreurs que vous faites lors de la frappe.

Pour obtenir, Typewise propose des touches dont la taille est 70% plus grande que les autres claviers. En plus d’incorporer une astuce étrange pour simplifier et accélérer le processus d’écriture.

De même, le clavier avec des touches hexagonales pour une saisie plus rapide

Les créateurs de Typewise maintiennent la théorie selon laquelle le clavier, l’une des interfaces les plus importantes lors de l’interaction avec nos appareils, n’a pas changé depuis son introduction dans les machines à écrire il y a environ 140 ans, et donc pas optimisé pour une utilisation aujourd’hui.

Ainsi, ils ont décidé de créer un clavier dont la principale particularité est la forme hexagonale de ses touches, ce qui leur donne une taille 70% plus grande que les carrés ou rectangles classiques auxquels nous sommes habitués. De cette manière, ils prétendent avoir réduit la taux d’erreur d’environ 80%, tous basés sur des études scientifiques qui soutiennent sa théorie.

Le résultat est un clavier qui semble un peu étrange au début, mais il ne faut pas longtemps pour démontrer son confort lors de l’écriture, qu’il s’agisse de messages courts ou de textes plus longs. De plus, nous avons un tutoriel interactif sous forme de mini-jeu auquel vous pouvez accéder à tout moment pour se familiariser avec le nouveau style d’écriture.

Mais la disposition du clavier n’est pas la seule particularité de Typewise. L’application comprend des fonctionnalités intéressantes telles que apprentissage automatique à chaque fois que nous modifions une correction automatique, optimisation automatique de la position du clavier selon l’endroit où nous touchons habituellement l’écran, un contrôle précis du curseur grâce à des gestes sur la barre d’espace et de nombreuses options de personnalisation permettant de modifier l’expérience du clavier.

Actuellement, le clavier est est en version bêta ouverte, auquel tout le monde peut accéder en s’inscrivant avec son e-mail sur la page Typewise. Ainsi, dans les 24 heures, vous recevrez un email avec le lien vers télécharger Typewise sur notre appareil Android.

