Ce clavier original est vendu sous le nom de NFT, est inspiré de «  Westworld  », prétend être ergonomique et coûte plus de 1500 €

Le monde des claviers est passionnant, surtout lorsqu’une entreprise laisse libre cours à son imagination et fait des choses curieuses comme AM HATSU. Car oui, ce que l’on peut voir sur l’image ci-dessus et sur les photos de ce texte est un clavier ergonomique sans fil, qui prétend soulager les douleurs au cou et aux épaules et qui, comment pourrait-il en être autrement, est une édition limitée vendue sous le nom de NFT.

Selon Li Nan, fondateur d’Angry Miao et ancien directeur de Meizu, la société en charge du développement de ce produit, AM HATSU s’inspire de «Westworld», la populaire série HBO. Plus précisément, dans l’animation de l’intro. Il a été fabriqué avec une CNC à cinq axes utilisant du métal de qualité aéronautique et la société n’a pas hésité à le tarifer à 1 600 €.

Un clavier rien non conventionnel

L’AM HATSU est un clavier divisé 4×6 « non conventionnel », selon la société. Il est conçu pour que pas besoin de lever le poignet ou de soutenir l’avant-bras, quelque chose qui en principe aiderait à maintenir une posture plus naturelle. La société affirme que ce clavier réduit la charge sur les épaules et peut réduire la douleur dans les articulations du poignet, bien qu’elle reconnaisse également qu’il y a une courbe d’apprentissage qui doit être surmontée.

Les touches sont disposées en trois zones qui sont exactement là où nous mettons les doigts. De cette manière, l’utilisateur le plus expérimenté pourrait, en principe, écrire sans avoir à bouger les mains plus que nécessaire. C’est un système très différent des claviers conventionnels et il n’est probablement pas vraiment facile de s’y adapter.

Le clavier est entièrement sans fil et peut se connecter avec jusqu’à trois appareils en même temps. Pour cela, l’appareil utilise la « puce sans fil la plus avancée » et utilise deux protocoles de communication sans fil en même temps, l’un pour se connecter à l’hôte (l’ordinateur, l’ordinateur portable …) et l’autre de basse fréquence pour connecter les deux parties qui composent le clavier. L’idée est d’éviter d’éventuelles interférences dans la communication.

C’est un appareil des plus curieux dont le prix est assez élevé. Le AM HATSU Il en coûte 1600 € et seulement 100 unités seront fabriquées dans le premier lot ils auront un numéro de série unique. La réservation se fera via NFT en OpenSea et aura un prix de 320 dollars. Cela permettra d’atteindre un Carte à collectionner NFT que, par la suite, et une fois le montant restant payé, il peut être échangé contre l’appareil physique. Le clavier devrait être prêt dans six mois car il est actuellement en cours de développement.