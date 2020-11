Ce Chromebook Lenovo de 14 pouces coûte moins de 200 € pour le moment

Si vous avez besoin d’un Chromebook bon marché pour le travail ou l’enseignement à domicile, nous avons beaucoup pour vous aujourd’hui: Walmart vend le Lenovo Chromebook S330 de 14 pouces pour 200 € Supprimez le lien non-produit, bon pour 100 € de réduction sur le PDSF et le clouage le point idéal pour la tarification des Chromebooks.

Cette version du S330 dispose d’un écran 720p (1366 x 768), est alimentée par le processeur quad-core MT8173C de Mediatek et dispose de 4 Go de LPDDR3 avec 32 Go de stockage intégré (plus deux ans de 100 Go de stockage Google Drive). Ces spécifications peuvent ne pas sembler beaucoup pour un ordinateur portable 2020, mais pour un Chromebook à 199 €, elles sont excellentes. De plus, il est super portable à seulement 3,3 livres.

Pour les ports, l’ordinateur portable dispose d’un port USB-C, d’un port USB 3.0 standard et d’un emplacement microSD. Il existe également un port HDMI pour connecter un écran plus grand, ainsi qu’une webcam 720p et deux haut-parleurs de 2 watts. De toute évidence, il exécute Chrome OS, mais il prend également en charge le Google Play Store afin que vous puissiez exécuter des applications Android, et il devrait également fonctionner avec Linux afin d’exécuter quelques applications de bureau nécessaires.

Nous n’avons pas examiné cet ordinateur portable, mais il a 4 étoiles sur Walmart avec plus de 550 notes et 4,5 étoiles sur Amazon avec plus de 1300 avis. Donc, si vous avez besoin d’une machine solide à un prix avantageux pour le travail et un peu de jeu, ne cherchez pas plus loin que cette offre sur le Lenovo Chromebook S330.

[Today's deal: Lenovo Chromebook S330 for €200 at Walmart]

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

Ian est un écrivain indépendant basé en Israël qui n’a jamais rencontré un sujet technologique qu’il n’aimait pas. Il couvre principalement Windows, le matériel informatique et de jeu, les services de streaming vidéo et musical, les réseaux sociaux et les navigateurs. Lorsqu’il ne couvre pas l’actualité, il travaille sur des conseils pratiques pour les utilisateurs de PC ou sur le réglage de sa configuration eGPU.

