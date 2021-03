Ce chef âgé de 2 ans et demi rend fou TikTok

Parmi les catégories de vidéos les plus suivies sur TIC Tac il y a certainement le recettes, mais sur la plateforme de partage de vidéos et en général en ligne, il est difficile de trouver un chef comme le petit Ilirien. Il compte plus de 4 millions d’abonnés sur l’application grâce à sa capacité impressionnante à se déplacer dans la cuisine en fonction de son âge, de seulement 2 ans et demi. Le compte de l’enfant est évidemment géré par sa mère, mais le protagoniste de maintenant des dizaines de clips viraux est Ilirian, qui dans son espace virtuel s’essaye à la préparation de toutes sortes de plats.

D’une part, Ilirian est presque un bébé: a souvent du mal à prononcer correctement les noms des ingrédients et les procédures qu’il met en œuvre sur vidéo. D’un autre côté le petit s’efforce avec enthousiasme de décrire ses recettes pas à pas. L’effet est hilarant mais aussi surprenant: les coupes fréquentes dans les clips révèlent que les passages les plus méticuleux et potentiellement dangereux sont réalisés par la mère d’Ilirian (comme cela est bien précisé dans la biographie); par contre, quand il est devant la caméra, le petit se déplace entre les plats mieux que la plupart des gens.

Dans ses vidéos, Ilirian s’essaye à des recettes déjà connues et ré-élaborées par des chefs comme Gordon Ramsay, mais aussi à de véritables expériences inédites: ses clips sont toujours visionnés des centaines de milliers de fois, et dans certains cas ils ont dépassé 10 millions de vues. Parmi les réactions aux vidéos il ne manque pas de ceux qui s’inquiètent La proximité d’Ilirian avec des ingrédients et des outils potentiellement dangereux, ainsi que le risque que la mère et l’enfant soient entraînés dans le désir de produire de plus en plus de contenu pour leurs abonnés. Pour le moment, cependant, il semble qu’Ilirian s’amuse et qu’il n’est jamais mis en position de ne pas savoir ce qu’il fait.

