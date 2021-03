Ce capteur ouvre et ferme les portes coulissantes lorsque vous tendez la main pour que vous n’ayez pas à les toucher (ou à penser que vous êtes un Jedi)

Plus d’un fan de Star Wars a fait des gestes de la main en s’approchant d’une porte automatique pour prétendre qu’il la contrôlait à distance comme un Jedi. Maintenant, ils peuvent vraiment le faire, n’étant pas vraiment Jedi mais grâce à Kinetic Touchless 2.0, un capteur qui permet de contrôler les portes coulissantes … sans les toucher.





L’invention a été créée par un studio de design singapourien appelé Stuck Design et que ce soit 2.0 n’est pas une causalité. Auparavant, ils avaient développé une autre idée pour que nous n’ayons pas à toucher les boutons de l’ascenseur, à cette occasion, le capteur de proximité appuyait sur le bouton lorsque le doigt se déplaçait à une certaine distance. Parce que? Problème d’hygiène comme indiqué, le contact avec des objets que de nombreuses personnes touchent en public peut être un environnement idéal pour la propagation des germes.

Le capteur Kinetic Touchless 2.0 cherche remplacer les capteurs de poids ou de mouvement généralement attachés aux portes coulissantes pour les ouvrir. Au lieu de cela, placez un petit panneau avec un capteur de proximité sur la porte et à hauteur de la main. Lorsqu’il détecte une main à proximité, il vous donne le contrôle de la porte permettant son ouverture ou sa fermeture en fonction de la façon dont la main bouge.

La technologie derrière cela n’a rien de révolutionnaire, nous sommes face à un capteur de proximité capable de comprendre les mouvements en trois dimensions. Similaire à ce que propose le Face ID de l’iPhone ou par exemple Project Soli de Google. Même LG a mis quelque chose de similaire sur leurs téléphones pour les contrôler par des gestes.

Comme décrit par ses créateurs, il vous suffit d’approcher le capteur avec votre main jusqu’à ce qu’il soit suffisamment proche. Au fur et à mesure que la main se rapproche, une animation sur le capteur montre ce qu’il faut pour se rapprocher pour lui donner le contrôle. Plus tard, l’animation montre deux flèches latérales pour indiquer qu’elle peut être déplacée. Partout où la main se déplace, le capteur (et par conséquent la porte) suivra.

Portes automatiques vs portes manuelles

La question qui se pose ici est de savoir pourquoi s’embêter avec cela alors que les portes s’ouvrent déjà d’elles-mêmes à l’approche. Oui, il est vrai que ce n’est pas aussi confortable que de simplement s’approcher d’une porte. Cependant, les créateurs de Kinetic Touchless 2.0 pointent vers le point négatif d’avoir une porte automatique: dépense d’énergie inutile.

Les portes automatiques s’ouvrent souvent inutilement et consomment non seulement de l’énergie dans ce qui est le moins, mais aussi dans la climatisation de l’espace. Si le bâtiment ou la pièce est climatisé à chaque fois que la porte est ouverte, il y a un dégagement considérable de température vers l’extérieur. Une porte manuelle comme celle-ci en principe sauve en ne s’ouvrant pas chaque fois que quelqu’un passe parQue vous souhaitiez franchir la porte ou non.

Ayant dit cela, tous ne sont pas des avantages avec un Kinetic Touchless 2.0. La porte et son utilisation peuvent être difficiles pour les personnes ayant des problèmes d’accessibilité qui ne peuvent pas atteindre le capteur, par exemple. De même, il ralentit le processus d’entrée ou de sortie s’il y a beaucoup de monde par exemple. Bien sûr, combinée avec les portes moustiquaires LG serait certainement une porte des plus futuristes.

Via | designboom

Plus d’informations | Conception coincée