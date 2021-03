Ce bol de 35 € vendu lors d’une vente de garage dans le Connecticut vaut 500000 €

Un petit bol en porcelaine acheté pour 35 € lors d’une vente de garage dans le Connecticut s’est avéré être un artefact chinois rare du XVe siècle estimé entre 300 000 € et 500 000 €.

L’année dernière, après avoir acheté le bol, l’acheteur a été suffisamment intrigué par son apparence pour demander à des experts de la maison de vente Sotheby’s de l’évaluer, selon l’Associated Press . Ce n’est qu’alors qu’il découvrit que son achat-vente de garage était un bol «exceptionnel et rare», avec seulement six autres de ce genre connus, la plupart dans des musées du monde entier. Il sera désormais mis aux enchères lors de la vente aux enchères Sotheby’s Important Chinese Art à New York le 17 mars.

Le bol, qui mesure environ 16 centimètres de diamètre, a la forme d’un bouton de lotus et est peint de motifs floraux bleu cobalt, selon la liste Sotheby’s . À l’intérieur du bol, il y a un motif de médaillon, entouré de motifs de fleurs et de feuilles; l’extérieur est peint de fleurs de lotus, de pivoine, de chrysanthème et de grenade entourant divers objets, notamment des cornes et des castagnettes.

Avec sa « combinaison frappante de matériaux superbes » et « un design légèrement exotique qui caractérise la porcelaine impériale de cette période », le bol est un produit « par excellence » du règne du troisième empereur de la dynastie Ming, connu sous le nom d’Empereur Yongle, qui régna depuis 1403 à 1424, selon Sotheby’s.

La cour Yongle, pour laquelle le bol a été fabriqué, a apporté un nouveau style de porcelaine à la Chine ancienne, « un style immédiatement reconnaissable, jamais surpassé, et définissant encore l’artisanat au XVIIIe siècle », selon la liste. Pendant le règne de Yongle, la cour contrôlait la conception, la production et la distribution de la porcelaine fabriquée dans les fours impériaux.

Cela signifiait que la porcelaine n’était pas commercialisée à travers les canaux typiques vers le Proche-Orient, le Moyen-Orient et l’Afrique de l’Est. Et tandis que des pièces plus grandes étaient exportées vers d’autres pays, les plus petites, comme ce bol, étaient pour la plupart envoyées à la cour et se trouvent maintenant principalement dans les collections de palais à Pékin et à Taipei, Taiwan, selon Sotheby’s.

Souvent, le tribunal de Yongle a ordonné la destruction ou l’enterrement des duplicatas des porcelaines afin qu’ils ne soient pas copiés. Et donc, « il n’y a que très peu de bols pour compagnons » à ce bol de vente-débarras, selon Sotheby’s: deux au National Palace Museum de Taipei, un au National Museum of Iran, un au British Museum, un au Victoria & Albert Museum à Londres et un qui a été vendu à la maison de vente aux enchères Christie’s à Hong Kong.

On ne sait pas comment le bol s’est terminé dans le Connecticut.

