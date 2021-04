CDPR enregistre des ventes et des revenus records grâce à Cyberpunk 2077

CD Projekt Red vient de publier un nouveau record d’entreprise pour les ventes et les revenus annuels en 2020, et tout cela est dû à Cyberpunk 2077. Malgré le lancement incroyablement difficile du jeu, le RPG en monde ouvert s’est extrêmement bien vendu – principalement grâce à une campagne marketing massive et la construction de battage à ciel ouvert.

Pour le contexte, les revenus pour 2020, avec l’aide de Cyberpunk, s’élevaient à 562 millions de dollars. Le précédent record de la société a été établi en 2015, générant 210 millions de dollars grâce à The Witcher 3: Wild Hunt. C’est tout un saut.

Il convient également de noter que Cyberpunk 2077 a été lancé en fin d’année (10 décembre) – ce qui rend ces chiffres encore plus fous. En comparaison, The Witcher 3 est sorti à l’été 2015, ce qui lui a donné sept mois entiers pour accumuler des bénéfices.

Quand on considère la réputation actuelle de Cyberpunk 2077, il semble fou de penser qu’il a fait tellement d’argent – mais c’est ce qui s’est passé, au moins au lancement. Cependant, nous ne connaissons pas encore le coût des remboursements proposés par CD Projekt Red, ainsi que les coûts de développement continu – un développement qui a sans aucun doute été étendu au-delà des plans initiaux du studio.

Êtes-vous surpris que Cyberpunk 2077 ait rendu CD Projekt Red autant de choses à faire? Faites un tour à Night City dans la section commentaires ci-dessous.