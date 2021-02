CDC: Les personnes entièrement vaccinées n’ont pas besoin de mettre en quarantaine si elles sont exposées au COVID-19

Les personnes qui ont été entièrement vaccinées contre le COVID-19 n’ont pas besoin de mettre en quarantaine si elles sont exposées au coronavirus, ont déclaré mercredi les Centers for Disease Control and Prevention dans des directives mises à jour sur son site Web.

La quarantaine est généralement recommandée pour les personnes en bonne santé qui ont été exposées au virus. Pendant la quarantaine, les personnes sont invitées à s’isoler des autres pendant une à deux semaines pour voir si elles développent des symptômes du COVID-19. En n’exposant pas les autres, la mise en quarantaine peut aider à arrêter la propagation de la maladie.

Dans les directives mises à jour, le CDC a déclaré qu’une telle mise en quarantaine n’est pas nécessaire pour les personnes entièrement vaccinées dans les trois mois suivant la réception de leurs dernières doses, tant qu’elles ne développent aucun symptôme. «Complètement vacciné» signifie qu’au moins deux semaines se sont écoulées depuis qu’une personne a reçu la deuxième dose d’un vaccin à deux doses ou une dose d’un vaccin à dose unique.

D’autres recommandations restent en place pour les personnes entièrement vaccinées. Ils incluent le port de masques, la distanciation sociale et l’évitement des foules et des espaces mal ventilés.

Les directives indiquent que le risque que des personnes entièrement vaccinées puissent propager le coronavirus à d’autres est «encore incertain». Cependant, « il a été démontré que la vaccination prévient le COVID-19 symptomatique; on pense que la transmission symptomatique et pré-symptomatique joue un rôle plus important dans la transmission que la transmission purement asymptomatique », selon le CDC.

Le CDC recommande déjà que les personnes qui ont eu le COVID-19 et se sont rétablies n’aient pas besoin de mettre en quarantaine pendant 90 jours après la maladie, si elles sont nouvellement exposées à une personne infectée; le nouveau guide pour les personnes vaccinées est conforme aux recommandations précédentes.

Un porte-parole du CDC a refusé de commenter les orientations mises à jour.

Les conseils « ont du sens », a déclaré le Dr Peter Hotez, doyen de la National School of Tropical Medicine du Baylor College of Medicine à Houston et codirecteur du Center for Vaccine Development au Texas Children’s Hospital, bien qu’il se soit dit curieux. sur les preuves que le CDC utilisait.

Les premières données des essais cliniques de phase 3 d’AstraZeneca et de Moderna ont suggéré que les vaccins pourraient ralentir la transmission du virus, bien que des travaux supplémentaires soient nécessaires pour confirmer les résultats.

Téléchargez l’application AUJOURD’HUI pour la dernière couverture sur l’épidémie de coronavirus.

Saskia Popescu, épidémiologiste et spécialiste de la prévention des infections à l’Université George Mason en Virginie, a déclaré que les nouvelles directives « réitèrent qu’il y a confiance dans la protection pendant les 90 jours suivant la vaccination, ce qui est similaire à l’immunité robuste après l’infection ».

Les directives « évolueront probablement à mesure que nous aurons une meilleure compréhension de l’immunité dérivée du vaccin », en particulier pour ceux qui se trouvent en dehors de la période de trois mois après la vaccination, a déclaré Popescu.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.